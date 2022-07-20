Kıbrıs Barış Harekatı'nın 48. yılı Edirne'de Kıbrıs gazileriyle kutlandı

Kıbrıs Barış Harekatı'nın 48. yılı Edirne'de törenle kutlandı.

Türkiye Muharip Gaziler Derneğinin Edirne şubesinde düzenlenen törende, Kıbrıs Barış Harekatı ile ilgili TRT arşivinden görüntülerle Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı arşivinden fotoğraflar gösterildi.

Törende konuşan Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Bilgin Özbaş, 20 Temmuz 1974 tarihinde Rumların Yunanistan ile Kıbrıs'ı birleştirme hayallerinin, Beşparmak dağlarına takıldığını belirtti.

Zaferin, şehitler ve kahraman gaziler sayesinde kazanıldığını ifade eden Özbaş, "Adaya özgürlük, bağımsızlık ve kardeşliği getirmek için gitmiş olduğunuz günün 48'inci yıldönümü bugün. Bu görevde 498 kahraman evladımızı Kıbrıs'ta şehit verdik. Yüzlerce gazimiz var. Allah hepinizden razı olsun. Tüm Kıbrıs halkının ve sizlerin 20 Temmuz Barış ve Özgürlük Bayramı'nı kutluyorum." dedi.

İletişim Başkanlığı Edirne Bölge Müdürü Uğur Ülgen de şehitlere Allah'tan rahmet, gazilere de hayırlı ve sağlıklı ömürler dilediğini belirterek törene katılanlara teşekkür etti.

Türkiye Muharip Gaziler Derneği Edirne Şubesi Başkanı Ahmet İsmailoğlu ise adaya barış getirmek için düzenlenen Kıbrıs Barış Harekatı'nın yıldönümünde anılarının tazelendiğini belirterek, "Bu savaşta benim unutamadığım bir tek şey var. Çok kıymetli basın mensubu Adem Yavuz. Orada gözleri bağlanarak esir düştü, şehit oldu. Başta Gazi Mustafa Kemal olmak üzere tüm şehitleri, ebediyete intikal eden gazi arkadaşlarımı rahmetle anıyorum." diye konuştu.

Harekat sırasında mayına basarak sağ bacağının dizden aşağısını kaybeden gazi Alaattin Ak da Kıbrıs'a vatan toprağı ve barış için gittiklerini, Türk vatandaşlarını kurtararak toprakları onlara emanet ettiklerini ifade etti.

Tören, pasta kesimiyle sona erdi.