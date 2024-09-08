2024 Balkan Binicilik Şampiyonası'nda Türkiye İki Madalya Kazandı

TÜRKİYE Binicilik Federasyonu'nun ev sahipliğinde 2024 Balkan Şampiyonası, Kemer Atlı Spor Kulübü'nde düzenlendi. 4-8 Eylül tarihleri arasında gerçekleşen ve bugün final yapılan Engel Atlama Yarışmalarında, altın madalya Romanya alırken, gümüş ve bronz madalyanın sahibi Türkiye oldu. Türkiye Binicilik Federasyonu Başkanı Hasan Engin Tuncer, "Kemer Atlı Spor Kulübü'nde gerçekleştirmiş olduğumuz mükemmel bir organizasyon. Balkanlar'ı yeni baştan canlandırdığımızı, yeni bir taze bir kan verdiğimizi söylüyorlar" dedi.

Türkiye Binicilik Federasyonu'nun ev sahipliğinde ve Avrupa Binicilik Federasyonu iş birliğiyle gerçekleşen 2024 Balkan Şampiyonası, Kemer Atlı Spor Kulübü'nde düzenlendi. 1968 yılından beri senede bir kez düzenlenen Balkan Şampiyonası'nın Türkiye'de gerçekleşen yarışmalarında; Yunanistan, Sırbistan, Romanya, Bulgaristan, Arnavutluk, Hırvatistan ve Türkiye olmak üzere 7 ülkeden sporcular yer aldı. 4-8 Eylül tarihleri arasında yapılan Engel Atlama Yarışmalarında final heyecanı yaşandı. Romanyalı sporcu Constantin Cojocariu, Quaid-Moritz isimli atıyla Ustalar kategorisinde şampiyon olarak altın madalyayı göğüslerken, Katy Perry isimli atıyla Burak Azak gümüş madalyanın, Aurore du Noyer isimli atıyla Barkın Aydın bronz madalyanın sahibi oldu. Sponsorluğunu Demirören Medya ve Defender'in üstlendiği etkinlikte madalyaları; Türkiye Binicilik Federasyonu Başkanı Hasan Engin Tuncer, Romanya Federasyonu Başkanı Marilena Mladin, Revna Demirören ve Erdoğan Demirören takdim etti.

'BALKANLAR'I YENİ BAŞTAN CANLANDIRDIĞIMIZI SÖYLÜYORLAR'

Türkiye Binicilik Federasyonu Başkanı Hasan Engin Tuncer, 'Kemer Atlı Spor Kulübü'nde gerçekleştirmiş olduğumuz mükemmel bir organizasyon. Bunu sadece biz söylemiyoruz, gelen misafirlerimiz, yurt dışından gelen, Balkanlardan gelen misafirlerimiz de aynı şekilde söylüyorlar. Balkanlar 'ı yeni baştan canlandırdığımızı, yeni bir taze bir kan verdiğimizi söylüyorlar, böyle büyük güzel bir organizasyonda. Seyircilerimiz gerçekten mükemmel, otomobil park edecek yer bile kalmadı. Çok farklı kesimleri bir araya getiren bir spor bu. Bunun gibi güzel organizasyonlar yaptığımız takdirde gelecekte de çok güzel sonuçlar olacağını düşünüyorum. Bununla beraber tabii ki binicilik, atçılık camiasında spor sadece bu işin yüzde 20'si diyorum ben. Bunun arkasında çok büyük bir ekonomi dönüyor. Özellikle at yetiştiriciliği. Biz bunun üzerinde çok çalışıyoruz. Hem çok güzel birinciliklerimiz var 2'ncilik, 3'üncülüğümüz var. Ama bugün ustalarda da gördüğümüz gibi bazı ülkeler at üstüne çok fazla yatırım yapmışlar, bunun meyvelerini alıyorlar. Biz orada biraz geç kalmışız. Tabii biz de desteklemeye başlayacağız. Geldiğimde, benim ilk yaptığım iş, bakanlığımızdan özellikle rica ederek okul sporlarına dahil etmekti' dedi.

'TÜRKİYE ORGANİZASYON KONUSUNDA NE KADAR BÜYÜK VE ÜSTÜN OLDUĞUNU GÖSTERDİ'

Tuncer, 'Engel atlamayı bayrağını bugün Sırbistan'a verdik dresajın bayrağını da Bulgaristan'a verdik. Bakalım inşallah onlar da güzel bir organizasyon yaparlar ama Türkiye tabii ki bu konuda organizasyon konusunda ne kadar büyük ve üstün olduğunu bir kere daha burada gösterdi. Hepsi hayranlar, bütün ülkeler, hayranlar, biniciler hayranlar, seneye yine buraya gelmek isteriz diyorlar. Ama tabi biz bayrağı Sırbistan'a verdik inşallah onlar da en güzel şekilde temsil ederler Balkan Şampiyonası'nı. Bunun haricinde önümüzdeki sene bizim 2 yıldır yönlendirmemizle, burada görüyorsunuz Ponyler var, Balkan'dan 2 ülkeden Ponyler geldi bizim kendi Ponylerimiz var. Biz kendi şirketimiz olarak da destekliyoruz Pony'i 4 yıldır Türkiye'de. Balkanlar'da ve Avrupa'da her yaptığımız toplantıda, gittiğim toplantıda söyledikleri de şu; Pony'i çok fazla ihmal ettik, bundan sonra Pony'e ağırlık vermemiz lazım. Balkan Konferansı'nı da gerçekleştirdik ülkelerle. ve orada konuşulan şuydu; biz mutlaka bir Pony Şampiyonası yapalım, onu da Türkiye'de başlayalım diye bir iyi niyetlerini sundular' şeklinde konuştu.

'HEDEFİM ENTERNASYONAL ALANDA ÜLKEMİZİ DAHA İYİ BAŞARILARA GÖTÜRMEK'

Şampiyonada ikinci olarak gümüş madalya kazanan Burak Azak, 'Bu sene atımla çok iyi bir uyum sağladık. Zaten bu yarışmadan önce de Türkiye şampiyonu olmuştuk, 2024 Türkiye şampiyonuyuz. Bu sonucu bekliyordum, esasında kazanmayı da bekliyordum. Kısmet değilmiş, bazen elinizden geleni yapıyorsunuz ama bir mani devirebiliyorsunuz veya arkanızdaki kişi sizden daha iyi olabiliyor. Dolayısıyla Romen arkadaşımızın kısmetiymiş. Ben de ikinci olarak bitirdim, bu da bizim için gayet iyi bir başarı. Bundan sonraki hedefim de atımla daha iyi yarışmalara hazırlanıp enternasyonal alanda inşallah ülkemizi daha iyi başarılara götürmek' dedi.

'BİZİM İÇİN ATÇILIK AİLE GELENEĞİ'

Bronz madalyanın sahibi olan Barkın Aydın ise, 'Balkan Şampiyonası'nı 3'üncü bitirdik, güzel yarışlar çıkardık. 4 parkurda bir tane talihsiz bir mani devirdik ama tabii ki bu işin cilvesi diyelim. 30 senedir bu sporu yapıyorum. Süvari torunuyum, atların içine doğdum, büyüdüm diyebilirim. O yüzden bizim için atçılık aile geleneği' diye konuştu.