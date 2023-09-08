Kemalpaşa'nın düşman işgalinden kurtuluşunun 101. yılı kutlandı

İzmir'in Kemalpaşa ilçesinin düşman işgalinden kurtuluşunun 101. yılı, törenle kutlandı.

Kemalpaşa Atatürk Anıtı önünde düzenlenen törene, Kemalpaşa Kaymakamı Musa Sarı, Belediye Başkanı Rıdvan Karakayalı, Kemalpaşa Cumhuriyet Başsavcısı Mustafa Aktekin, İlçe Emniyet Müdürü Salih Şen, İlçe Jandarma Komutanı Jandarma Binbaşı Halil Yaşar Güzel ile daire amirleri, siyasi parti temsilcileri, öğrenci grupları ve vatandaşlar katıldı.

Çelenk sunumları sonrası saygı duruşunda bulunuldu, İstiklal Marşı okundu.

Törende günün anlam ve önemine dair konuşmaları Kemalpaşa Kaymakamı Musa Sarı ile Belediye Başkanı Rıdvan Karakayalı yaptı. Tebriklerin kabulü sonrası tören sona erdi.