Kemal Kılıçdaroğlu, İBB'nin Halk Ekmek Fabrikası'nın açılışında konuştu Açıklaması

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, "Bizim belediye başkanlarımızın görev yaptığı yerde hiçbir çocuk yatağa aç girmeyecek. Bunu Allah nasip ederse milletin oylarıyla göreceksiniz bütün Türkiye'de gerçekleştireceğiz." dedi.

Kılıçdaroğlu, İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) iştiraklerinden İstanbul Halk Ekmek'in dördüncü fabrikası olan Ahmet İsvan Halk Ekmek Fabrikası'nın açılış töreninde Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun büyük emek harcadığını dile getirdi.

İmamoğlu'nun çabalarının sonucunu İstanbulluların takdir ettiğini belirten Kılıçdaroğlu, İmamoğlu'nun büyük baskılar gördüğünün ve engellenmek istendiğinin farkında olduğunu kaydetti.

Kılıçdaroğlu, bütün bunları aşacaklarını, sadece İstanbul'da değil, bütün Türkiye'de bu anlayışı egemen kılacaklarını ifade etti.

Türk kültüründe ekmeğin nimet olduğunu, yere düştüğünde öpülüp başa konduğunu aktaran Kılıçdaroğlu, ekmeğin kutsandığı bir toplumda her eve koşulsuz girebilmesi, pahalı olmaması ve insanların rahatlıkla satın alabilecek güce sahip olması gerektiğini söyledi.

Kılıçdaroğlu, insanların evlerine ekmek alamadığını iddia ederek, "Bizim belediye başkanlarımızın görev yaptığı yerde hiçbir çocuk yatağa aç girmeyecek. Bunu Allah nasip ederse milletin oylarıyla göreceksiniz bütün Türkiye'de gerçekleştireceğiz. Her evde huzurun, bereketin, sevginin, saygının, hoşgörünün olduğu bir iklimi Millet İttifakı olarak yaratacağız. Bizim ahdimiz bu, bunu yapacağız." diye konuştu.

İBB'nin "150 Günde 150 Proje" kampanyası kapsamında güzel hizmetler yapıldığını anlatan Kılıçdaroğlu, İstanbul'a hizmet etmenin aynı zamanda Türkiye'ye hizmet etmek olduğunu çünkü 80 ilin bileşkesinin İstanbul'da kucaklaştığını belirtti.

CHP'li belediyelerin bütün engellemelere rağmen güzel işler yaptıklarını dile getiren Kılıçdaroğlu, CHP'li belediyelerin ilk ekmek fabrikalarını kurduğunu, ilk metro inşaatlarının temelini attığını, ilk tercihli yol uygulamasını başlattıklarını, 0-1 yaş arası çocuklara süt dağıtımının ilk kez Nurettin Sözen döneminde başladığını, şimdi bunu İmamoğlu'nun devam ettirdiğini bildirdi.

Sözen döneminde İstiklal Caddesi'nin trafiğe kapatıldığını ve nostaljik tramvayın hizmete girdiğini dile getiren Kılıçdaroğlu, kentteki kaynakların kırsala aktarılmasını, kırsalın üretimini kentteki tüketicinin bir yöntemle bulmasını sağlayanların yine CHP'li belediyeler olduğunu aktardı.

"Bu halk hakkını ve desteğini verir"

CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu, 16 milyonluk bir kenti yönettiklerini belirterek, şöyle devam etti:

"Aslında 20 milyonun üzerinde bir nüfus var burada, mültecileri ve diğerlerini sayarsak. Bu kente hizmet etmek olağanüstü çabayı gerektiriyor ve bu kente hizmet etmek aynı zamanda liyakatli kadrolarla çalışmak demektir. Liyakatli, kararlı kadrolarla, azimli bir ekiple çalıştığımızı da görüyoruz. Bu çerçevede yine bütün İstanbulluların huzurunda yürekten teşekkür ediyorum. Çalıştığınız sürece göreceksiniz. Bu halk hakkını ve desteğini verir. Bu çerçevede bakmak lazım. Bu çerçevede çalışmak gerekiyor."

Türkiye'nin en çok ihtiyaç duyduğu alanın adalet olduğunu ifade eden Kılıçdaroğlu, "Her alanda adaleti sağlayacağız. Ekmekte de adalet, suda da adalet, mahkemede de adalet, kurda da adalet, kuşa da adaleti sağlayacağız. Hiçbir çocuğun yatağa aç girmediği bir Türkiye, kendi içinde barışık olan bir Türkiye'yi Millet İttifakı olarak ayağa kaldıracağız. ve beraber bu güzel Türkiye'yi yöneteceğiz, hep birlikte." değerlendirmesini yaptı.

"Tesis, içindeki makine parkuruyla yaklaşık 100 milyon avroluk bir yatırım"

İBB Başkanı İmamoğlu ise kamusal makamlara gelişlerinde en büyük amacın hizmet üretmek ve yatırım yapmak olduğunu, belediyenin 2022 yılı bütçesinin yüzde 42'sini yatırımlara ayırdıklarını bildirdi.

İmamoğlu, ekmek fabrikasına adını verdikleri Ahmet İsvan'ın kent insanının daha ucuza ekmek yiyebilmesi için 1977'de Halk Ekmek fabrikasını kurduğunu anımsattı.

Bu fabrikanın yapımına daha önce sadece karar verildiğini, planlandığını ve uzunca bir süre çivi üstüne çivi çakılmadığını savunan İmamoğlu, "Tesis, içindeki makine parkuruyla yaklaşık 100 milyon avroluk bir yatırım. Fabrika bünyesinde 3 hatta, sağlıklı ve üstün kalitede günde yaklaşık 1,5 milyon ekmek üreteceğiz." dedi.

Konuşmaların ardından CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu ile İmamoğlu ve diğer protokol üyeleri fabrikanın açılış kurdelesini kesti.

Açılışa, TBMM Başkanvekili Haydar Akar, bazı CHP Genel Başkan yardımcıları ile milletvekilleri, İstanbul'un eski belediye başkanlarından Nurettin Sözen ile merhum Ahmet İsvan'ın yakınları ile davetliler katıldı.

Kemal Kılıçdaroğlu, beraberindekilerle üretim bandını gezerek Halk Ekmek Genel Müdürü Okan Gedik'ten fabrikaya ilişkin bilgi aldı, ekmekleri tattı.