Keçiören Lavanta Bahçesi Spor Salonu'nun temeli törenle atıldı

Keçiören'de Lavanta Bahçesi Spor Salonu'nun temeli törenle atıldı.

Ovacık Mahallesi'ndeki Lavanta Bahçesi'nde düzenlenen törene Belediye Başkanı Turgut Altınok, bazı siyasi partilerin ilçe teşkilatı yöneticileri ile ilçede kurulu bazı sivil toplum örgütlerinin temsilcileri katıldı.

Başkan Altınok, burada yaptığı konuşmada, Keçiören'in her yanının eserlerle ilmik ilmik işlendiğini, ilçede 11 kapalı spor salonunun yapıldığını anlattı.

Spor salonunda Ovacıklıların sporun farklı branşlarını yapabileceklerini kaydeden Altınok, bu eserlerle çocuk ve gençleri, gelecek için yetiştireceklerini kaydetti.

Konuşmaların ardından Başkan Altınok ve belediye yöneticileri düğmeye basarak, kapalı spor salonunun temeline ilk harcı döktüler.