KBÜ Türker İnanoğlu İletişim Fakültesi'nden destek alan 'Tuzdan Hayaller' belgesel film projesi

Karabük Üniversitesi (KBÜ) Türker İnanoğlu İletişim Fakültesi Dr. Öğretim Üyesi Musa Ak'ın "Tuzdan Hayaller" adlı uzun metraj belgesel film projesi, Kültür ve Turizm Bakanlığı Sinema Genel Müdürlüğünden destek almaya hak kazandı.

Üniversiteden yapılan açıklamaya göre, Kültür ve Turizm Bakanlığı Sinema Genel Müdürlüğünün Sinema Destekleme Kurulu kararları açıklandı.

Buna göre Belgesel Film Yapım Destek kategorisinde Dr. Öğretim Üyesi Ak'ın "Tuzdan Hayaller" adlı uzun metraj belgesel film projesi, 191 proje arasından seçilerek destek almaya hak kazandı.

"Tuzdan Hayaller" belgeselinin çekimlerine önümüzdeki aylarda başlanması planlanıyor. Projenin tamamlanmasının ardından belgeselin, ulusal ve uluslararası film festivallerinde yer alması bekleniyor.