Kırşehir'de, kazara kendini yaralayan kişinin evinde yapılan aramalarda ruhsatsız tabanca ve tüfek ele geçirildi.

Kazara kendini yaralayan şahsın evinde ruhsatsız tüfek ve tabancalar ele geçirildi

Kazara kendini yaralayan şahsın evinde ruhsatsız tüfek ve tabancalar ele geçirildi

KIRŞEHİR - Kırşehir'de, kazara kendini yaralayan kişinin evinde yapılan aramalarda ruhsatsız tabanca ve tüfek ele geçirildi.

Edinilen bilgiye göre Kırşehir Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro ekipleri; şehir merkezinde meydana gelen ateşli silahla yaralama olayına ilişkin inceleme başlattı. Polis ekiplerince yapılan çalışmalarda iddiaya göre kendini kazara yaralayan A.Ç.,'nin evinde arama yapıldı. Yapılan aramalarda; 1 ruhsatsız 7,65 tabanca, 8 fişek, 1 ruhsatsız av tüfeği, ruhsatı başkasına ait olan 1 av tüfeği, 1 kuru sıkı tabanca ele geçirildi.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

(EÖ-TB-ÖK-Y)