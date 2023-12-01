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Kazara kendini yaralayan şahsın evinde ruhsatsız tüfek ve tabancalar ele geçirildi

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Kırşehir'de, kazara kendini yaralayan kişinin evinde yapılan aramalarda ruhsatsız tabanca ve tüfek ele geçirildi.

Kazara kendini yaralayan şahsın evinde ruhsatsız tüfek ve tabancalar ele geçirildi

KIRŞEHİR - Kırşehir'de, kazara kendini yaralayan kişinin evinde yapılan aramalarda ruhsatsız tabanca ve tüfek ele geçirildi.

Edinilen bilgiye göre Kırşehir Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro ekipleri; şehir merkezinde meydana gelen ateşli silahla yaralama olayına ilişkin inceleme başlattı. Polis ekiplerince yapılan çalışmalarda iddiaya göre kendini kazara yaralayan A.Ç.,'nin evinde arama yapıldı. Yapılan aramalarda; 1 ruhsatsız 7,65 tabanca, 8 fişek, 1 ruhsatsız av tüfeği, ruhsatı başkasına ait olan 1 av tüfeği, 1 kuru sıkı tabanca ele geçirildi.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

(EÖ-TB-ÖK-Y)

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Güncel

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