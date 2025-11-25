Kazakistan ve Türkmenistan Liderlerinden Demir Yolu İştiraki

Kazakistan ve Türkmenistan liderleri, Afganistan üzerinden Güney Asya'ya ulaşacak bir demir yolu hattı inşa edilmesi konusunu ele aldı.

Kazakistan'da resmi temaslarda bulunan Türkmenistan Cumhurbaşkanı Serdar Berdimuhamedov, başkent Astana'daki Cumhurbaşkanlığı Sarayı Akorda'da törenle karşılandı.

Berdimuhamedov, tören sonrası Kazak mevkidaşı Kasım Cömert Tokayev ile önce baş başa ardından heyetler arası genişletilmiş toplantıda bir araya geldi.

Tokayev ve Berdimuhamedov, görüşmelerin ardından "Ortak Bildiri" imzaladı ve basın toplantısı düzenledi.

Kazakistan Cumhurbaşkanı Tokayev, yaptığı açıklamada, ziyaretin özel önemine vurgu yaptı ve kardeş Türkmenistanın kendileri için önemli ve güvenilir bir ortak olduğunu belirtti.

Tokayev, iki halkın ortak tarih ve köklerle, manevi ve kültürel değerlerle birbirine bağlı olduğuna dikkati çekerek, "Kazak-Türkmen ilişkileri, işte bu sarsılmaz temeller üzerinde stratejik ortaklık ruhuyla dinamik bir şekilde gelişiyor." diye konuştu.

Görüşmelerde ikili işbirliğinin geliştirilmesine ilişkin çok sayıda konuyu ele aldıklarını aktaran Tokayev, özellikle karşılıklı ticaret hacminin 1 milyar dolara çıkarma hedefini belirlediklerini söyledi.

Tokayev, mevcut günümüz gerçeklerinde transit ve ulaştırma alanındaki işbirliğinin ikili ilişkilerde stratejik önem kazandığına işaret etti ve bu bağlamda Kuzey-Güney ulaşım koridorunun önemli halkası olan "Kazakistan-Türkmenistan-İran" demir yolu hattının önemli rolünü anlattı.

Kasım Cömert Tokayev, ayrıca görüşmelerde Afganistan üzerinden Güney Asya istikametine bir demir yolu hattı inşa edilmesi ihtimalini de ele adlıklarını bildirdi.

Kazakistan'n uzun yıllardır Türkmen doğal gazının Çin'e ulaştırılmasında güvenilir bir ortak olduğunu dile getiren Tokayev, bugünkü görüşmelerde tarafların bu alanda işbirliğini sürdürme konusunda mutabık kaldıklarını kaydetti.

Tokayev, bunun yanı sıra iki ülkede de kıyısı bulunan Hazar Denizi'nin ekolojik sorununu da masaya yatırdıklarını ifade etti.

Türkmenistan Cumhurbaşkanı Berdimuhamedov da görüşmelerde ticari ve ekonomik işbirliğinin geliştirilmesine önem verdiklerini belirtti.

Berdimuhamedov, enerji sektörünün geleneksel olarak ikili işbirliğinin öncelikli alanlarından biri olduğuna işaret ederek, "Türkmenistan, bu alanda işbirliğini sürdürmeye hazır olduğunu ifade etti." dedi.

Ayrıca ulaştırma ve lojistik sektörünün de ikili işbirliğinde stratejik niteliğe sahip olduğunu vurgulayan Berdimuhamedov, mevcut Doğu-Batı ve Kuzey-Güney istikametindeki ulaşım ve transit koridorlarının etkinleştirilmesinin acil öneminin altını çizdiklerini dile getirdi.

Tokayev, Berdimuhamedov'a Kazakistan'ın en yüksek devlet nişanı "Altın Kıranı" (Altın Kartal) takdim etti ardından iki liderin katılımıyla Kazakistan ve Türkmenistan hükümetleri arasında çeşitli alanlarda 11 işbirliği mutabakat zaptı imzalandı.