Haberler

Kazakistan ve Finlandiya Liderlerinden Barış Vurgusu

Kazakistan ve Finlandiya Liderlerinden Barış Vurgusu
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Kazakistan Cumhurbaşkanı Tokayev ve Finlandiya Cumhurbaşkanı Stubb, Ukrayna'da barışın sağlanmasının önemine dikkat çekerek ikili ilişkileri güçlendirmek amacıyla 15 anlaşma imzaladı.

Kazakistan Cumhurbaşkanı Kasım Cömert Tokayev ile Finlandiya Cumhurbaşkanı Alexander Stubb, Birleşmiş Milletler (BM) Şartı temelinde Ukrayna'da kapsamlı, adil ve kalıcı bir barışın en kısa sürede sağlanmasının önemli olduğunu bildirdi.

Finlandiya Cumhurbaşkanı ünvanıyla Kazakistan'da ilk kez resmi temaslarda bulunan Stubb, başkent Astana'daki Cumhurbaşkanlığı Sarayı Akorda'da törenle karşılandı.

Stubb, tören sonrası Kazakistan Cumhurbaşkanı Tokayev ile önce baş başa, ardından heyetler arası görüşmelerde bir araya geldi.

Tokayev, görüşmede, ziyaretin ikili ilişkileri üst seviyeye taşıyacağını belirterek "Finlandiya ile dostluğumuza büyük önem veriyoruz. Yeni işbirliği alanları geliştirmeye hazırız." diye konuştu.

Finlandiya'nın temiz enerji, teknoloji, dijital inovasyon, çevre sorumluluğu, eğitim ve insan sermayesi gibi alanlarda örnek bir ülke olduğuna işaret eden Tokayev, bu nedenle ortak projeleri hayata geçirmek için Fin şirketlerini Orta Asya pazarına davet etti.

Finlandiya Cumhurbaşkanı Stubb ise önde gelen 20'den fazla Fin şirketinin üst düzey temsilcisinin kendisiyle Kazakistan'a geldiğini ve burada faaliyetlerini genişletmeye ilgi duyduklarını söyledi.

Ayrıca uluslararası ve bölgesel gündemdeki konular hakkında görüş alışverişinde bulunan Tokayev ve Stubb, ardından düzenlenen imza töreninde ziyaretin sonuçlarına ilişkin ortak bildiri imzaladı.

Bildiriye göre, liderler, Kazak-Fin ortaklığını daha da güçlendirme ve çeşitlendirme konusunda güçlü kararlılıklarını teyit etti.

Tokayev ve Stubb, bunun yanı sıra Hazar Denizi geçişli Trans Hazar Uluslararası Taşımacılık Koridorunun Asya ile Avrupa arasında güvenilir ve etkili bir ulaşım koridoru olarak artan önemini kabul etti ve koridorun geliştirilmesinde Kazakistan'ın kilit rolünü kaydetti.

Ayrıca Tokayev ve Stubb, BM Şartı temelinde Ukrayna'da kapsamlı, adil ve kalıcı bir barışın en kısa sürede sağlanmasının önemli olduğunu vurguladı.

Ziyaret kapsamında Kazakistan ve Finlandiya arasında nükleer enerjinin barışçıl amaçlarla kullanılması alanındaki işbirliği başta olmak üzere toplam 15 belge imzalandı.

Kaynak: AA / Meiramgul Kussainova - Güncel
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Sadettin Saran takım uçağında! Asensio ile arasında geçen diyaloğa beğeni yağıyor

Aralarındaki diyaloğa beğeni yağıyor
Kargo paketini açan genç kız gözyaşlarına boğuldu: Bu kadar zor olmaması gerekiyor

Kargo paketini açan genç kız gözyaşlarına boğuldu
7 kez geri geldi! Mağaradaki korkunç sır 10 yıl sonra aydınlandı

7 kez geri geldi! Mağaradaki korkunç sır 10 yıl sonra aydınlandı
Milyonlarca çalışanı ilgilendiren düzenleme: İzin süreleri değişiyor

Milyonlarca çalışanı ilgilendiren düzenleme: İzin süreleri değişiyor
Sadettin Saran takım uçağında! Asensio ile arasında geçen diyaloğa beğeni yağıyor

Aralarındaki diyaloğa beğeni yağıyor
Atölyelerin tek tek kapandığı Kapalıçarşı'da esnaf kol kesiyor

Kapalıçarşı'da esnaf kol kesiyor
Türk futbolunun köklü kulübüne şok ceza

Türk futbolunun köklü kulübüne şok ceza
31 ilde yapılan son seçim anketinde büyük sürpriz

31 ilde yapılan son seçim anketinde büyük sürpriz
2 ay önce Sındırgı'ya dikkat çeken Üşümezsoy bir bölgeyi daha uyardı: Geriye sadece orası kaldı

2 ay önce Sındırgı'ya dikkat çeken Üşümezsoy bir bölgeyi daha uyardı
AYM'den memur ve emekliyi üzecek zam kararı

AYM'den memur ve emekliyi üzecek zam kararı
Sibil Çetinkaya'dan hastane odasından yeni paylaşım: Uzun bir süre daha buradaymışız

10 gündür hastanede! Ateşi düşmüyor ağrıları artıyor
Kartal'da seyyar satıcı zabıta aracını ateşe verdi

Seyyar satıcı arabasına el koyan zabıta aracını ateşe verdi
Ünlülerin yılbaşı tarifesi ortaya çıktı! En çok kazanan isim Hadise oldu

Yılbaşı sahnesi cep yakıyor! Tek gecede kazanacağı rakam belli oldu
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.