Kazakistan ve Finlandiya Liderlerinden Barış Vurgusu

Kazakistan Cumhurbaşkanı Kasım Cömert Tokayev ile Finlandiya Cumhurbaşkanı Alexander Stubb, Birleşmiş Milletler (BM) Şartı temelinde Ukrayna'da kapsamlı, adil ve kalıcı bir barışın en kısa sürede sağlanmasının önemli olduğunu bildirdi.

Finlandiya Cumhurbaşkanı ünvanıyla Kazakistan'da ilk kez resmi temaslarda bulunan Stubb, başkent Astana'daki Cumhurbaşkanlığı Sarayı Akorda'da törenle karşılandı.

Stubb, tören sonrası Kazakistan Cumhurbaşkanı Tokayev ile önce baş başa, ardından heyetler arası görüşmelerde bir araya geldi.

Tokayev, görüşmede, ziyaretin ikili ilişkileri üst seviyeye taşıyacağını belirterek "Finlandiya ile dostluğumuza büyük önem veriyoruz. Yeni işbirliği alanları geliştirmeye hazırız." diye konuştu.

Finlandiya'nın temiz enerji, teknoloji, dijital inovasyon, çevre sorumluluğu, eğitim ve insan sermayesi gibi alanlarda örnek bir ülke olduğuna işaret eden Tokayev, bu nedenle ortak projeleri hayata geçirmek için Fin şirketlerini Orta Asya pazarına davet etti.

Finlandiya Cumhurbaşkanı Stubb ise önde gelen 20'den fazla Fin şirketinin üst düzey temsilcisinin kendisiyle Kazakistan'a geldiğini ve burada faaliyetlerini genişletmeye ilgi duyduklarını söyledi.

Ayrıca uluslararası ve bölgesel gündemdeki konular hakkında görüş alışverişinde bulunan Tokayev ve Stubb, ardından düzenlenen imza töreninde ziyaretin sonuçlarına ilişkin ortak bildiri imzaladı.

Bildiriye göre, liderler, Kazak-Fin ortaklığını daha da güçlendirme ve çeşitlendirme konusunda güçlü kararlılıklarını teyit etti.

Tokayev ve Stubb, bunun yanı sıra Hazar Denizi geçişli Trans Hazar Uluslararası Taşımacılık Koridorunun Asya ile Avrupa arasında güvenilir ve etkili bir ulaşım koridoru olarak artan önemini kabul etti ve koridorun geliştirilmesinde Kazakistan'ın kilit rolünü kaydetti.

Ayrıca Tokayev ve Stubb, BM Şartı temelinde Ukrayna'da kapsamlı, adil ve kalıcı bir barışın en kısa sürede sağlanmasının önemli olduğunu vurguladı.

Ziyaret kapsamında Kazakistan ve Finlandiya arasında nükleer enerjinin barışçıl amaçlarla kullanılması alanındaki işbirliği başta olmak üzere toplam 15 belge imzalandı.