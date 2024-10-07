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Kazakistan'daki Nükleer Enerji Referandumu Şeffaf Geçti

Kazakistan'daki Nükleer Enerji Referandumu Şeffaf Geçti
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Türk Devletleri Teşkilatı'nın gözlem misyonu, Kazakistan'da gerçekleştirilen nükleer enerji santrali referandumunun şeffaf bir şekilde yapıldığını ve herhangi bir usulsüzlüğe rastlamadığını açıkladı. Seçmenlerin %69,8'i santralin inşasına 'evet' dedi.

Türk Devletleri Teşkilatı (TDT) Gözlem Misyonu, Kazakistan'da ülkenin ilk nükleer enerji santralinin inşa edilmesi konusunda halkın kararını almak için düzenlenen referandumun şeffaf geçtiğini bildirdi.

TDT Genel Sekreter Yardımcısı Sadi Jafarov başkanlığındaki Referandum Gözlem Misyonu, başkent Astana'da ulusal ve uluslararası basın mensuplarına Kazakistan'da dün yapılan referanduma ilişkin brifing verdi.

TDT üyesi ülkelerin parlamentolarından, hükümetlerinden, yüksek seçim kurullarından 11 temsilcinin yer aldığı TDT Gözlem Misyonunun referandumu yerinde takip ettiğini aktaran Jafarov, bu kapsamda 24 sandıkta oy verme işlemini gözlemlediklerini söyledi.

Jafarov, sandıklarda uluslararası gözlemciler için her türlü bilgi erişimine imkan sağlandığına dikkati çekerek, "Oy verme işlemi sırasında herhangi bir usulsüzlüğe rastlanmadı." dedi.

Gözlem Misyonunun idari veya kolluk kuvvetlerince herhangi bir müdahaleyi tespit etmediğini belirten Jafarov, "Seçmenlerin haklarını kullanmaları sağlandı. Gözlem Misyonu, şeffaflık ve hesap verebilirliğin sağlanması için ulusal gözlemcilerin aktif katılımına ayrıca dikkati çekmek istiyor." ifadesini kullandı.

Referandumu açık ve şeffaf olarak değerlendirdiklerini kaydeden Jafarov, "TDT Gözlem Misyonu, referandumun hükümetin stratejik konuların uygulanması konusundaki kararlılığını ve güç kaynağı olan halkla diyaloğun sürdürülmesini sağlayan önemli bir olay olduğunu vurgulamaktadır." diye konuştu.

Kazakistan halkı, 6 Ekim'de ülkede ilk nükleer enerji santralinin inşa edilip edilmeyeceği konusunda kararını vermek için sandık başına gitmişti. Seçmenler, referandumda " Kazakistan'da nükleer enerji santrali inşa edilmesine rıza gösteriyor musunuz?" sorusuna "evet" veya "hayır" cevabını vermişti.

Sandık çıkış anketlerine göre, seçmenlerin yüzde 69,8'i "evet" oyu vererek ülkede nükleer enerji santrali kurulmasını desteklemişti. Referandumun kesin sonuçları Kazakistan Merkezi Seçim Komisyonu tarafından oylamadan itibaren 7 gün içinde açıklanacak.

Kaynak: AA / Meiramgul Kussainova - Güncel

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