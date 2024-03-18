Kazakistan'da Milli Kıyafet Günü Kutlamaları

Kazakistan'da bu yıl Nevruz Bayramı kapsamında ilk kez Milli Kıyafet Günü kutlanıyor.

Milli Kıyafet Günü dolayısıyla ülke genelindeki eğitim kurumları ve iş yerlerinde geleneksel kıyafetler giyiliyor.

Başkent Astana'da 500'den fazla tiyatro sanatçısının katıldığı milli kıyafet kampanyası düzenlendi.

Kazak milli kıyafetlerinin yaygınlaştırılmasını amaçlayan kampanya kapsamında sanatçılar, önce sokaklarda yürüdü, daha sonra bir araya gelerek milli kıyafetlerde en çok kullanılan geleneksel desenlerin şeklini oluşturdu.

Kazakistan Milli Müzesi'nde de geleneksel kıyafetlerin tarihine ilişkin sergi açıldı.