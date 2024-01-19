Kazakistan Cumhurbaşkanı Papa Franciscus ile görüştü

Kazakistan Cumhurbaşkanı Kasım Cömert Tokayev, Vatikan'da Katoliklerin ruhani lideri Papa Franciscus tarafından kabul edildi.

Kazakistan Cumhurbaşkanlığından yapılan açıklamaya göre, Tokayev, İtalya'daki resmi temaslarının ikinci gününde Vatikan'da Papa Franciscus ile bir araya geldi.

Tokayev, çok mezhepli Kazakistan'ın Orta Asya'da en büyük Katolik topluluğuna ev sahipliği yaptığını belirterek, "Ülkemizde farklı dinlere mensup insanlar kendi ibadethanelerinde dini görevlerini yerine getirebiliyor. Din özgürlüğü hakkını korumak benim politikamın ayrılmaz bir parçasıdır." dedi.

Dünyadaki çatışma ve anlaşmazlıkları sona erdirmeyi amaçlayan çabalarından dolayı Papa Franciscus'a şükranlarını ileten Tokayev, "Mevcut jeopolitik türbülans tüm küresel güvenliği baltalıyor, büyük insani acılara ve ekonomik zorluklara neden oluyor. Kazakistan sorumlu bir devlet olarak küresel barış ve güvenliğin korunmasına önemli katkılarda bulunmaktadır. Dünyanın çeşitli sıcak noktalarında Birleşmiş Milletlerin barışı koruma misyonlarına katılıyoruz." ifadelerini kullandı.

Papa Franciscus da Tokayev'e barış ve uyumun sağlanmasına yaptığı katkılardan dolayı teşekkür etti.

Vatikan Devletlerle İlişkiler Sekreteri (Dışişleri Bakanı) Paul Richard Gallagher ile de görüşen Tokayev, Vatikan Müzesi'ni de gezdi.

Tokayev, Roma'daki temasları kapsamında ise Birleşmiş Milletler (BM) Gıda ve Tarım Örgütü'nün (FAO) merkez ofisini ziyaret ederek Genel Direktör Qu Dongyu ve BM Dünya Gıda Programı İcra Direktörü Cindy McCain ile bir araya geldi.