Kazada ölen öğretmenlerin hayalini gerçekleştirdi, öğrencileri sevindirdi Hayatını kaybeden 4 öğretmenin 'Kebap etkinliği' hayali gerçeğe döndü, aileleri ve öğrencileri gözyaşlarını tutamadı Kebapçı Cihangir Korkmaz: "Acıyı bir nebze olsun paylaştık, çocuklara moral depoladık" Adana'da bir...

Kazada ölen öğretmenlerin hayalini gerçekleştirdi, öğrencileri sevindirdi

Hayatını kaybeden 4 öğretmenin 'Kebap etkinliği' hayali gerçeğe döndü, aileleri ve öğrencileri gözyaşlarını tutamadı

Kebapçı Cihangir Korkmaz:

"Acıyı bir nebze olsun paylaştık, çocuklara moral depoladık"

ADANA - Adana'da bir kebapçı, trafik kazasında hayatını kaybeden 4 öğretmenin öğrencileri için düzenlemek istediği kebap etkinliği hayalini gerçekleştirdi. Öğretmenlerin aileleri ve öğrencileri gözyaşlarını tutamadı.

Feke ilçesi yolunda, 6 Nisan'da meydana gelen heyelanda, üzerine kaya devrilen otomobilde bulunan Himmetli İlk ve Ortaokulu'nda görevli öğretmenler Pınar Kılıç, Rahime Topak, Dilek Altıparmak ve Ümmühan Dilbilir hayatını kaybetti.

Köy okulunda görevli 4 öğretmenin dezavantajlı öğrencileriyle her zaman vakit geçirdikleri, onlarla sosyal etkinlikler yaptıkları öğrenildi. Kazadan 2 gün öncede 4 öğretmenin hayatlarında hiç kebap yememiş öğrencileri için bir piknik alanında kebap etkinliği düzenlemek istedikleri ancak 2 gün sonra kazanın yaşandığı ortaya çıktı.

Adanalı kebapçı hayali gerçekleştirdi

Kentte kebapçılık yapan Cihangir Korkmaz ise öğretmenlerin bu hayalini gerçekleştirmek için harekete geçti. Saimbeyli İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü'nden gerekli izinleri alan Korkmaz, ekibiyle birlikte okula giderek öğrencilere kebap yapıp dağıttı.

Gözyaşları sel oldu

Etkinlik öncesi hayatını kaybeden 4 öğretmen anılırken etkinliğe öğretmenlerin aileleri de katıldı. Öğrenciler, öğretmenlerin özgeçmişlerini okurken aileler ve bazı öğrenciler gözyaşlarına boğuldu.

"Öğretmenlerimizin hayalini bizler gerçekleştirdik"

İhlas Haber Ajansı'na konuşan kebapçı Cihangir Korkmaz, "Öğretmenlerimiz hayatlarını kaybetmeden 2 gün önce bir kamp alanında öğrencileriyle birlikte kebap, döner yapıp yemek istemişler. Çünkü oradaki öğrencilerin bir çoğu daha önce kebap yememiş. Onlara güzel bir etkinlik yapmak için plan yapmışlar. Ancak plandan 2 gün sonra kaza olunca bu etkinlik yapılamamış. Bizde bunu öğrendik ve ekibimizle birlikte oraya giderek güzel bir etkinlik yaptık. Hayatını kaybeden öğretmenlerimizin aileleri de geldi, öğretmenlerimizi anarak güzel bir kebap etkinliği yaptık. Öğretmenlerimizin hayalini bizler gerçekleştirdik. Keşke böyle elim bir kaza olmasaydı da biz o etkinliği yapmasaydık ama acıyı bir nebze olsun paylaştık, çocuklara moral depoladık. Çocuklara acılarını unutturmaya çalıştık" ifadelerini kullandı.