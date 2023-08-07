Kayseri Kocasinan İlçe Emniyet Müdürlüğü'nün Haftalık Çalışmaları Hakkında Bilgilendirme

Kayseri Valiliği, Kocasinan İlçe Emniyet Müdürlüğünün bir haftalık çalışmaları hakkında bilgilendirmede bulundu. Yapılan uygulamalarda, binlerce vatandaş ve araç kaydı sorgulandı, çeşitli suçlardan aranan şüpheliler yakalandı ve silahlar ile uyuşturucu madde ele geçirildi.

Kayseri Valiliği, Kocasinan İlçe Emniyet Müdürlüğünün bir haftalık çalışmaları hakkında bilgilendirmede bulundu.

Valilikten yapılan yazılı açıklamaya göre, İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince 31 Temmuz- 6 Ağustos tarihleri arasında yapılan uygulamalarda, 18 bin 545 vatandaş ve 8 bin 128 araç kaydı sorgulandı.

Yol uygulamasında 5 yakalama hacizli oto, 2 çalıntı oto ve 2 çalıntı motosiklete el konulurken, haklarında yakalama kararı bulunan 25 firari yakalandı.

34 faili meçhul olayın aydınlatıldığı çalışmalarda, 20 aranan şüpheli gözaltına alındı, 3 kayıp şahıs bulundu.

Uygulamalarda, 23 kişiye Kabahatler Kanunu'na muhalefetten işlem yapıldı.

Öte yandan yapılan aramalarda, 4 bıçak, 3 kurusıkı tabanca, 1 tüfek, 15 fişek ve 0.30 gram metamfetamin maddesi ele geçirildi.