Kayseri haberleri... Kayseri'den kısa kısa

Kayseri haber: Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, Tüm Sanayici ve İş Adamları Derneği (TÜMSİAD) Genel Başkanı Yaşar Doğan'ı kabul etti.

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, Tüm Sanayici ve İş Adamları Derneği (TÜMSİAD) Genel Başkanı Yaşar Doğan'ı kabul etti.

Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, Doğan ve beraberindeki heyet ile Kayseri Meyveciler, Sebzeciler ve Pazarcılar Odası Başkanı Osman Akbıyık, Başkan Büyükkılıç'ı ziyaret etti.

Başkanlık makamında misafirlerini ayrı ayrı kabul eden Büyükkılıç, sivil toplum kuruluşları ile yürüttükleri dayanışmayı, kentin ve ülkenin faydası doğrultusunda sürdürmeye devam edeceklerini belirtti.

TÜMSİAD Genel Başkanı Doğan ise Büyükkılıç'a misafirperverliğinden ve sivil toplum kuruluşları ile olan dayanışmasından dolayı teşekkür etti.

Alo 153 İletişim Merkezi 614 bin çağrıya cevap verdi

Büyükşehir Belediyesi Alo 153 İletişim Merkezi, yılın ilk 7 ayında 614 bin 729 çağrıya cevap verdi.

Merkezde 2022'nin ilk 7 ayında 614 bin 729 çağrı cevaplanırken, vatandaşlardan gelen talep, öneri ve şikayetler de incelenerek sonuçlandırıldı.

Merkez, ulaşımdan spor, kültür ve kütüphane hizmetlerine, KAYBİS'ten otoparka, zabıta denetiminden çevre ve veterinerlik hizmetlerine kadar pek çok konuda vatandaşa anlık çözüm sundu.

30 Ağustos Zafer Kupası Tenis Turnuvası

Kayseri Büyükşehir Belediyesinin 30 Ağustos Zafer Kupası Tenis Turnuvası'na kayıtlar sürüyor.

22 Ağustos'ta başlayacak ve 30 Ağustos'ta sonra erecek turnuvanın kayıtları için son tarih 19 Ağustos olarak belirlendi.

16 yaş ve üzeri vatandaşların ücretsiz katılacağı turnuva kontenjanları 64 erkek ve 32 kadın ile sınırlı tutuldu.