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Kayseri haber... Kayseri'de yakalanan hırsızlık şüphelisi 8 kişiden 2'si tutuklandı

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Kayseri haber... Kayseri'de yakalanan hırsızlık şüphelisi 8 kişiden 2'si tutuklandı

Kayseri gelişmesine göre Kayseri'de 10 hırsızlık olayının faili oldukları iddiasıyla gözaltına alınan 8 şüpheliden 2'sinin tutuklanmasına karar verildi.

Kayseri'de 10 hırsızlık olayının faili oldukları iddiasıyla gözaltına alınan 8 şüpheliden 2'sinin tutuklanmasına karar verildi.

Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık ve Yankesicilik Büro Amirliği, kentte meydana gelen hırsızlık olaylarının faillerinin yakalanabilmesi için çalışma yaptı.

Bu kapsamda, belirlenen adreslere operasyon düzenleyen ekipler, 10 hırsızlık olayının şüphelisi olduğu iddia edilen 8 kişiyi yakaladı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adli mercilere sevk edilen şüphelilerden 2'si tutuklandı.

Kaynak: AA / Hakan Can Şahin - Güncel

Kayseri Güncel Haberler

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