Kayseri gündem haberleri | Kayseri'de mazot çaldığı iddiasıyla bir şüpheli yakalandı
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Kayseri gelişmesine göre Kayseri'de 5 farklı hırsızlık olayının zanlısı olarak aranan bir kişi gözaltına alındı.
Kayseri'de 5 farklı hırsızlık olayının zanlısı olarak aranan bir kişi gözaltına alındı.
Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık ve Yankesicilik Büro Amirliği ile Olay Yeri İnceleme Şubesi ekipleri, kentte meydana gelen 5 farklı hırsızlık olayına ilişkin çalışma başlattı.
Parmak izi çalışması sonucu kimliği tespit edilen zanlı, düzenlenen operasyonla yakaladı.
Çalınan mazotu aldığı tespit edilen bir ikamette yapılan aramada ise 200 litre mazot bulundu.
Gözaltına alınan şüphelinin emniyetteki işlemleri devam ediyor.
Kaynak: AA / Ramazan Kaya - Güncel