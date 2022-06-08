Kayseri'den kısa kısa - Haberler

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Kayseri'den kısa kısa

AA - Müzahim Zahid Tüzün - Güncel
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Kayseri'den kısa kısa

Görme engelli yüzücü Cemre Ateş, Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç'ı ziyaret etti.

Görme engelli yüzücü Cemre Ateş, Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç'ı ziyaret etti.

Belediyeden yapılan yazılı açıklamaya göre, Büyükkılıç, 35 madalya kazanan 14 yaşındaki 9. sınıf öğrencisi Cemre'yi makamında kabul etti.

Büyükkılıç, ziyarette yaptığı konuşmada Cemre'yi tebrik ederek, başarı diledi.

Görme engelli yüzücü Ateş ile gurur duyduklarını belirten Büyükkılıç, "Cemre'yi biz tebrik ediyoruz, hocamıza teşekkür ediyoruz. Ailesine, fırsat verilince neler yapılacağını göstermeye vesile olduğu için ayrıca teşekkür ediyoruz." ifadelerini kullandı.

İlmiye-Ahmet Nuri Büyükkılıç İlkokulu'nda "okuma bayramı" etkinliği

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç ve ailesi tarafından eğitime açılan okulda birinci sınıf öğrencileri tarafından etkinlik düzenlendi.

Etkinlikte birinci sınıf öğrencileri Yusuf Selim Aydın ve Beyza Öztopuz, çok çalıştıklarını, okuma ve yazmayı öğrendiklerini belirtti.

Programda, tiyatro ve Türk büyükleri sahne gösterisi sunuldu, şarkılar seslendirildi.

Etkinlik sonrası öğrenciler, velileri ve öğretmenleri ile hatıra fotoğrafı çektirdi.

Kayseri'de "Yaza Merhaba Gençlik Festivali" düzenlenecek

Kayseri Büyükşehir Belediyesi tarafından düzenlenecek festivalde, Tuğçe Kandemir ve Baha gibi sanatçılar sahne alacak.

Sportif ve sanatsal etkinliklerin de yer alacağı festivalde sanatçılar müzik dinletisi de sunacak.

Kentteki farklı yerlerde düzenlenecek festival, yarın saat 19.00'da başlayacak ve 4 gün devam edecek.

AA / Müzahim Zahid Tüzün - Güncel

Memduh Büyükkılıç Kayseri Güncel Haberler

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