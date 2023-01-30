Kayseri'deki yolcu otobüsü kazasında yaralananlardan 21'i taburcu edildi Güncel Haberler Kayseri'nin Pınarbaşı ilçesinde yolcu otobüsünün şarampole devrilmesi sonucu yaralananlardan 21'i taburcu edildi, durumu ağır olan 3 kişinin tedavisi sürüyor. Kayseri'nin Pınarbaşı ilçesinde yolcu otobüsünün şarampole devrilmesi sonucu yaralananlardan 21'i taburcu edildi, durumu ağır olan 3 kişinin tedavisi sürüyor. Kayseri- Malatya kara yolunun 60. kilometresindeki Esenköy mevkisinde dün meydana gelen kazada yaralanan yolculardan 21'inin hastanedeki tedavisi tamamlandı. 21 yolcu taburcu edilirken, durumu ağır olan E.K., T.K. ve H.Y.G'nin tedavisi sürüyor. Malatya-İstanbul seferini yapan Kayısı Kent Turizm'e ait, M.K. yönetimindeki 44 NK 222 plakalı yolcu otobüsü, dün Kayseri-Malatya kara yolunun 60. kilometresindeki Esenköy mevkisinde şarampole devrilmişti. Kazada 4 kişi ölmüş, 24 kişi yaralanmıştı. Kaynak: AA / Güncel Pınarbaşı Malatya Kayseri Güncel Haberler

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