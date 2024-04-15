Kayseri'de Turizm Haftası Etkinlikleri Başladı

Kayseri'de Turizm Haftası etkinlikleri çelenk sunma töreniyle başladı.

Hafta dolayısıyla İl Kültür ve Turizm Müdürü Şükrü Dursun ile turizm alanında faaliyet gösteren sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri, Cumhuriyet Meydanı'ndaki Atatürk Anıtı'na çelenk bıraktı.

Burada konuşan İl Kültür ve Turizm Müdürü Dursun, 48. Turizm Haftası'nı çeşitli etkinliklerle kutlayacaklarını, kentin tarihi ve turistik mekanlarına gezi düzenleyeceklerini söyledi.

Dursun, Kayseri'nin turizmden hak ettiği payı alması için çeşitli projelerin hayata geçirildiğini, Soğanlı Vadisi, Erdemli Vadisi, Kapuzbaşı Şelaleleri gibi lokasyonlarda çalışmaların tamamlandığını, vatandaşların buralara ilgi gösterdiğini ifade etti.