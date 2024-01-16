Üye Girişi
Haberler

Kayseri'de Trafik Polisleri Yolcu Otobüslerine Kış Lastiği Denetimi Yapıyor

Güncelleme:
Abone Ol

Kayseri'de trafik polisleri, yolcu otobüslerine yönelik zorunlu kış lastiği uygulaması kapsamında denetim gerçekleştiriyor. Denetimlerde, otobüslerin kış lastiği takıp takmadığı kontrol edilip diş derinlikleri ölçülüyor. Ayrıca, otomobil ve diğer araç sürücüleri de olası kar yağışı ve buzlanmaya karşı uyarılıyor.

Kayseri'de trafik polisleri, yolcu otobüslerine yönelik zorunlu kış lastiği uygulaması kapsamında denetim gerçekleştiriyor.

İl Emniyet Müdürlüğü Bölge Trafik Denetleme Şubesi ekipleri, şehirler arası yollardaki kontrol noktalarında, yolcu otobüslerine yönelik zorunlu kış lastiği uygulaması yapıyor.

Denetimlerde, otobüslerin kış lastiği takıp takmadığı kontrol edilip diş derinlikleri ölçülüyor. Ekipler, sürücü belgesi ve takograf kontrolü de gerçekleştiriyor.

Ayrıca, otomobil ve diğer araç sürücüleri de olası kar yağışı ve buzlanmaya karşı uyarılıyor.

Trafik Denetleme Şube Müdür Vekili Komiser Ferhat Sabit Susuz, AA muhabirine, çalışmalarındaki amaçlarının trafik kazalarını önlemek olduğunu söyledi.

Sürücülerin varacağı noktaya güvenli ulaşmasını sağlamak için gece gündüz çalıştıklarını belirterek, şunları kaydetti:

"Kayseri'nin, doğu ile batıyı bağlayan kavşakta olması sebebiyle özellikle yolcu ve yük taşıyan araç sürücülerini durdurup detaylı kontrollerde bulunuyoruz. Sürücüler yorulabiliyor ve dinlenmesi gerekebiliyor. Sürücüleri araç dışına davet ederek dinlenmelerini ve temiz hava almalarını sağlıyoruz. Gerekli bilgilendirmeleri yapıyoruz. Mevsim şartlarına göre araçların lastiklerini kontrol ederek kış lastiği takmayan araç sürücülerine ilgili kanun maddesince cezai işlem uyguluyoruz. Buradaki amacımız trafik kazalarını önlemek. Sürücülerin varacağı noktaya güvenli bir şekilde ulaşmasını sağlamak amacıyla 24 saat çalışıyoruz."

Kaynak: AA / Güncel

Emniyet Müdürlüğü Kayseri kar Ulaşım Güvenlik Trafik Güncel Haberler

Bakmadan Geçme

İnstagram çöktü mü? 16 Ocak İnstagram neden açılmıyor, sorun ne? AK Parti İstanbul ilçe adayları ne zaman açıklanacak? AK Parti İstanbul ilçe adayları açıklandı mı? Gelinim Mutfakta kim birinci oldu? 16 OCAK GELİNİM MUTFAKTA PUAN DURUMU! Gelinim Mutfakta çeyrek altını kim kazandı? KABİNE TOPLANTISI CANLI | Kabine Toplantısı başladı mı, saat kaçta? 16 Ocak Kabine Toplantısı CANLI YAYIN! Hatayspor-Sakaryaspor maçı ne zaman, saat kaçta? Hatayspor-Sakaryaspor maçı hangi kanalda? Somali Cumhurbaşkanı'nın oğlu hapis cezası aldı mı, kaç yıl ceza istendi? Somali Cumhurbaşkanı'nın oğlu kimdir? Kasımpaşa Bandırmaspor maçı ne zaman, saat kaçta? Kasımpaşa Bandırmaspor maçı hangi kanalda? Fatih Karagümrük–Kırklarelispor maçı ne zaman, saat kaçta? Fatih Karagümrük–Kırklarelispor maçı nerede, hangi kanalda? Dolar kaç TL? 16 OCAK GÜNCEL DOLAR KURU! Bugün dolar ne kadar? Gram altın ne kadar, kaç TL? 16 OCAK GÜNCEL ALTIN FİYATLARI! Çeyrek ve cumhuriyet altın ne kadar? Bu akşam hangi diziler var? 16 OCAK TV YAYIN AKIŞI! Bugün televizyonda neler var? Bu akşam maç var mı? 16 ARALIK MAÇ TAKVİMİ! Bugün hangi maçlar var? Aramızda Kalmasın konuğu Mehtap Yılmaz kimdir? 16 Ocak Aramızda Kalmasın konuğu kim? 2024 NETFLİX ÜCRETLERİ! Netflix'e ne kadar zam geldi? Netflix paket fiyatları kaç TL? Kabine Toplantısı ne zaman, saat kaçta? 16 Ocak Kabine Toplantısı gündemi nedir?
1000
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title