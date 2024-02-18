Kayseri'de trafik kazası: Anne ve kızı yaralandı

Kayseri'de otomobilin trafik levhası ve elektrik direğine çarpması sonucu yaralanan anne ve kızı tedavi altına alındı.

Ü.A. (47) yönetimindeki 38 JL 556 plakalı otomobil, Talas ilçesi Yenidoğan Mahallesi Timuçin Caddesi'nde trafik levhasına ve aydınlatma direğine çarptı.

Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Kazada yaralanan sürücü ile yanında bulunan 7 yaşındaki kızı M.A, ambulansla hastaneye kaldırıldı.