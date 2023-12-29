Kayseri'de Suriyeli kadın mutfakta bıçakla yaralandı

KAYSERİ'de, Suriye uyruklu İman El Hac (19) isimli kadının dengesini kaybederek mutfak tezgahındaki bıçağın üstüne düşerek yaralandığı iddia edildi.

Olay, saat 17.00 sıralarında Melikgazi İlçesi Yıldırım Beyazıt Mahallesi Seymen Sokak'taki müstakil evde meydana geldi. İddiaya göre akşam yemeği hazırlığı yapan İman El Hac, dolaptan tabak almak için mutfak tezgahına çıktı. Dengesini kaybeden İman, tezgahta bulunan bıçağın üzerine düşerek karnından yaralandı. İhbar üzerine adrese polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Bekar olan İman, ilk müdahalenin ardından ambulansla Kayseri Şehir Hastanesi'ne kaldırıldı. Seymen sokaktaki müstakil evde kalabalık bir Suriyeli ailenin akrabalarıyla birlikte yaşadıkları öğrenildi.

Olayla ilgili inceleme başlatıldı. (DHA)