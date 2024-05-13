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Kayseri'de pazarcılar arasında çıkan kavgada 5 kişi yaralandı

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Kayseri'de Mimarsinan Mahallesi'ndeki pazar yerinde pazarcılar arasında çıkan kavgada 5 kişi silah, bıçak ve sopa ile yaralandı. Yaralılar hastaneye kaldırıldı.

Kayseri'de pazarcılar arasında çıkan silahlı, bıçaklı ve sopalı kavgada 5 kişi yaralandı.

Mimarsinan Mahallesi'ndeki pazar yerinde pazarcı iki grup arasında henüz belirlenemeyen nedenle tartışma çıktı.

Kavgaya dönüşen olayda, B.B. ve Ü.O. tabanca, A.B. bıçak, M.B. ile B.B. ise sopayla yaralandı.

İhbar üzerine olay yerine polis ve 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi.

Yaralılar, sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından kentteki hastanelere kaldırıldı.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

Kaynak: AA / Güncel

Kayseri Olaylar 3.Sayfa Güncel Haberler

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