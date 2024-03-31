Kayseri'de park halindeki minibüsün çalınmasıyla ilgili 2 şüpheli gözaltına alındı
Kayseri'de park halindeki minibüsün çalınmasıyla ilgili 2 şüpheli gözaltına alındı.
İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Oto Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri, kent merkezinde park halindeki bir minibüsün çalındığı ihbarı üzerine çalışma başlattı.
Ekiplerin çalışmasıyla kimlikleri tespit edilen 2 şüpheli belirlenen adreste yakalandı.
Gözaltına alınan şüphelilerin emniyetteki işlemleri devam ediyor.
Öte yandan minibüs, polis ekiplerince sahibine teslim edildi.