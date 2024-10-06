Üye Girişi
Haberler

Kayseri'de Nostaljik Çiğ Köfte Dükkanı Açıldı

Kayseri'de Nostaljik Çiğ Köfte Dükkanı Açıldı
Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Kıbrıs'taki eğitimini yarıda bırakan Oktay Gök, Kayseri'nin Talas ilçesinde babasının 40 yıllık koleksiyonuyla donattığı nostaljik çiğ köfte dükkanını açtı. Müşteriler, hem çiğ köfte yiyip hem de eski plaklardan müzik dinleme fırsatı buluyor.

KAYSERİ'nin Talas ilçesinde hayalini kurduğu çiğ köfte dükkanı açan Oktay Gök (20), babasının 40 yıllık koleksiyonunu devralıp işletmesini tarihi plak, kaset ve film afişlerinin de aralarında olduğu nostaljik bin eser ile donattı. Nostalji tutuklarının dükkanına yoğun ilgi gösterdiğini belirten Gök, "Gelenler çok şaşırıyor. Burada sadece çiğ köfte yenilmiyor. İsteyen gelip eski plaklardan şarkısını dinleyip gidebiliyor" diye konuştu.

Kıbrıs'ta özel bir üniversitede Uluslararası İlişkiler Bölümü'nde öğrenim gören Oktay Gök, eğitimini yarıda bırakıp geldiği memleketi Kayseri'nin Talas ilçesinde ticarete atılmaya karar verdi. Hayali olan çiğ köfte dükkanını açan Oktay Gök, işletmesinin içini babasının 40 yıldır kaset ve video çalar başta olmak üzere bine yakın nostaljik eseri ile tasarlamak istedi. Babası Erdal Gök'ten koleksiyonunun bir kısmını satın bir kısmını da hediye alan Gök, kentin ilk ve tek nostaljik çiğ köfte dükkanını açtı. Dükkan, nostalji tutkunlarından ilgi görmeye başladı.

'ESKİ PLAKLARI DİNLEYİP GİDEBİLİYORLAR'

Farklı bir işletme olmasını istediğini belirten Oktay Gök, "Dükkanı babam ile birlikte beğendik. İçini nasıl konseptte yapacağımızı düşündük. Farklı bir şey yapmak istedim. 2 yıl Kıbrıs'ta üniversite okudum. Oraya alışamadım ve Kayseri'ye geldim. Babamın biriktirdiği kaset ve video çalarları aldım. Genç müşterilerimiz daha çok seviyor. İlk kez gelenler çok şaşırıyor. Babam ilk başta koleksiyonunu vermek istemedi. Yarısını satın aldım. Yarısını hediye etti. Kayseri'de bu şekilde nostaljik ilk çiğ köfte dükkanını açtım. Gelenler çok şaşırıyor. Burada sadece çiğ köfte yenilmiyor. İsteyen gelip eski plaklardan şarkısını dinleyip gidebiliyor" diye konuştu.

'ŞAŞIRIYORLAR'

Çiğ köfte dükkanı açmanın hayali olduğunu belirten Gök, "2 sene Kıbrıs'ta okudum. Oraya alışamadım. Kayseri'yi ve ailemi özledim. Okulu yarıda bıraktım. Ardından da hayalim olan çiğ köfte dükkanını açtım. Ailem ilk başta güzel tepki vermedi. Annem okula devam etmemi istedi. Arkadaşlarım böyle bir şey beklemiyordu. Dükkana gelince çok şaşırıyorlar. 'Böyle bir şey görmedik' diyorlar" ifadelerini kullandı.

Dükkanın müşterilerinden Murat Avkıran ise "Atmosferi çok güzel daha önce hiç böyle bir yer ile karşılaşmadım. Çok merak ettiğim bir şeydi. Hepsini burada görebildim. Hem çiğ köfte yiyip hem de nostalji yapıyoruz" dedi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel

Yerel Haberler Kayseri Ekonomi Kültür Güncel Kıbrıs Eğitim Yaşam Müzik Talas

CHP'den Mehmet Şimşek'e uyarı: Pos cihazı kullanıp kara para aklayanları acilen radara alın

Kirli oyunu ifşa eden CHP'den Mehmet Şimşek'e tarihi uyarı

 2 genç kızı hunharca katleden Semih Çelik'in komşuları konuştu: 14 yaşından beri İkbal'e takıntılıydı

Surları kana bulayan caninin komşuları her şeyi anlattı

 Depremde eşini ve kızını kaybeden kadına 650 bin liraya sattıkları protez ikinci el çıktı

Depremde eşini ve kızını kaybeden acılı anneye büyük vicdansızlık
AK Partili Şamil Tayyar, İstanbul'daki tecavüz girişimi üzerinden yargıyı hedef aldı

İstanbul'daki infial yaratan görüntü AK Partili ismi isyan ettirdi
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
İstanbul düşman işgalinden ne zaman kurtuldu? İstanbul'un kurtuluşu ne zaman? 6 Ekim'de ne oldu? İstanbul'un Kurutuluşu ne zaman, bugün mü? 6 Ekim İstanbul'un Kurtuluşu mesajları ve sözleri! İstanbul'un Kurtuluşu ile ilgili sözler, mesajlar ve şiirler! İETT otobüs, metro, metrobüs neden ücretsiz, (İSTANBUL)? 6 Ekim Pazar İstanbul Kurtuluşu akbil ücretsiz mi? Bugün toplu taşıma ücretsiz mi? MasterChef Şirin'e alışveriş listesini kim verdi? Şirin'e tarifi, reçeteyi kim Ezgi mi verdi? Şirin, Ezgi diskalifiye olacak mı? Farah Zeynep Abdullah Altın Portakal konuşmasında ne dedi? Pazar dizileri, bugün hangi diziler var? 6 Ekim Pazar bugün TV'de bu akşamki diziler! Kim Milyoner Olmak İster Ramazan kim, ne okuyor, hastalığı ne? 6 Ekim Pazar 1 milyon TL soru cevabı ne? Engelli yarışmacı 5 milyonluk soru açtırdı mı? 6 Ekim 2024 Resmi Gazete ATAMA KARARLARI! Bugünün kararları neler? 6 Ekim Resmi Gazete yayımlandı! 32266 sayılı Resmi Gazete atamalar listesi! Süper Loto sonuçları açıklandı mı? 6 Ekim Süper Loto kazanan numaralar neler? Süper Loto sonuçlarına ne zaman, nereden bakılır? Şans Topu sonuçları açıklandı mı? Şans Topu sonuçları ne zaman açıklanır? 6 Ekim 2024 Pazar Şans Topu sonuçlarına ne zaman, nereden bakılır?
title