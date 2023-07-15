Kayseri'de minibüs ile kamyonetin çarpışması sonucu 12 kişi yaralandı
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H.M. idaresindeki 38 E 0907 plakalı kamyonet, Kayseri-Malatya kara yolu Tomarza yol ayrımında D.N.T. yönetimindeki 38 H 3926 plakalı minibüsle çarpıştı. Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine polis, jandarma, itfaiye, AFAD ve 112 Acil Servis ekipleri sevk edildi. Kazada yaralanan 12 kişi, kentteki hastanelere kaldırıldı.
Kayseri'de minibüs ile kamyonetin çarpışması sonucu 12 kişi yaralandı.
H.M. idaresindeki 38 E 0907 plakalı kamyonet, Kayseri-Malatya kara yolu Tomarza yol ayrımında D.N.T. yönetimindeki 38 H 3926 plakalı minibüsle çarpıştı.
Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine polis, jandarma, itfaiye, AFAD ve 112 Acil Servis ekipleri sevk edildi.
Kazada yaralanan 12 kişi, kentteki hastanelere kaldırıldı.
Kaynak: AA / Müzahim Zahid Tüzün - Güncel