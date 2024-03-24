Kayseri'de mezarlıkta bulunan cenin incelenmek üzere hastaneye götürüldü
Kayseri'nin Talas ilçesinde bir mezarlıkta cenin bulundu.
Harman Mahallesi Mezarlık Sokak'taki Cemil Baba Mezarlığı'nda görevli bekçi, mezarlığın kaldırımlarında cenin buldu.
İhbar üzerine mezarlığa polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Sağlık ekiplerince yapılan incelemede ceninin yaklaşık 4 aylık olduğu tespit edildi.
Cenin, incelenmek üzere Kayseri Devlet Hastanesine götürüldü.
Olayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.