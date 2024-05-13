Kayseri'de Mera Islah Projesi ile 600 Dekar Araziye Mera Vasfı Kazandırıldı

Kayseri'de Mera Islah Projesi kapsamında 600 dekar araziye mera vasfı kazandırıldı.

Büyükşehir Belediyesinden yapılan yazılı açıklamaya göre, Büyükşehir Belediyesi öncülüğünde İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ile Kocasinan Ziraat Odası işbirliğinde uygulanan "Mera Islah Projesi" kapsamında Beydeğirmeni Mahallesi'nde 400, Molu Mahallesi'nde ise 200 dekar arazi meraya dönüştürüldü.

Tohumları Büyükşehir Belediyesi tarafından temin edilen, Kocasinan Ziraat Odası tarafından ekimi yapılan toplam 600 dekar arazi, 6 ayda yeşil örtüye büründü.

Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, Kayseri'nin tarım ve hayvancılığın da merkezi olması için büyük gayret gösterdiklerini belirtti.