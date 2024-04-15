Kayseri'de Karavan Park Projesi İki Bölgede Hayata Geçecek

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, Karavan Park Projesi'nin iki bölgede hayata geçeceğini ve şehre katkı sağlayacağını bildirdi.

Büyükkılıç, yazılı açıklamasında, turizmi çeşitlendirmek istediklerini belirterek, Kayseri'yi Türkiye'nin en önemli turizm destinasyonlarından biri yapmak için çalışmaların devam ettiğini kaydetti.

Büyükkılıç, kamp ve karavan turizminin son yılarda talep edilir duruma geldiğini aktararak, şunları kaydetti:

"2020 yılından beri yaşanan küresel pandemi süreciyle birlikte bu konuda tercihler de bundan etkilenmiş ve insanların doğa ile baş başa ve sakin zaman geçirme isteği artmıştır. Erciyes Turizm Merkezi de bu doğrultuda önemli başarılara imza atmaktadır. İlki Erciyes Dağı'nda, ardından Sarımsaklı'da olmak üzere karavan parkların yapımına başlanacak. Erciyes'in önemli yaz faaliyetlerinden biri olacağı düşünülen karavan park ile ilimizin turizm geliri ve çeşitliliği artacak."