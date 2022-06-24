Kayseri'de hırsızlık hükümlüsü kovalamaca sonucu yakalandı - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

TURİZM

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Kayseri'de hırsızlık hükümlüsü kovalamaca sonucu yakalandı

AA - Hakan Can Şahin - Güncel
 - Güncelleme:
Kayseri'de hırsızlık hükümlüsü kovalamaca sonucu yakalandı

Kayseri'de hırsızlık suçundan hakkında kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü, polisten kaçmak isterken yakalandı.

Kayseri'de hırsızlık suçundan hakkında kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü, polisten kaçmak isterken yakalandı.

Asayiş Şube Müdürlüğü Aranan Şahıslar Büro Amirliği ekipleri, 3 hırsızlık suçundan hakkında 3 yıl 4 ay 15 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan O.K'nin, Hacısaki Mahallesi'nde olduğunu tespit etti.

Polisi görünce kaçan hükümlü, kovalamaca sonucu Alpay Sokak'ta yakalandı.

O.K, işlemlerinin ardından cezaevine konuldu.

AA / Hakan Can Şahin - Güncel

Aranan Şahıslar Büro Amirliği Asayiş Şube Müdürlüğü Kayseri Güncel Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.
title