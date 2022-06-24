Kayseri'de hırsızlık hükümlüsü kovalamaca sonucu yakalandı
AA - Hakan Can Şahin - Güncel
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Kayseri'de hırsızlık suçundan hakkında kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü, polisten kaçmak isterken yakalandı.
Kayseri'de hırsızlık suçundan hakkında kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü, polisten kaçmak isterken yakalandı.
Asayiş Şube Müdürlüğü Aranan Şahıslar Büro Amirliği ekipleri, 3 hırsızlık suçundan hakkında 3 yıl 4 ay 15 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan O.K'nin, Hacısaki Mahallesi'nde olduğunu tespit etti.
Polisi görünce kaçan hükümlü, kovalamaca sonucu Alpay Sokak'ta yakalandı.
O.K, işlemlerinin ardından cezaevine konuldu.
AA / Hakan Can Şahin - Güncel