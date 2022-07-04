Kayseri'de güven timleri tanıtıldı

Kayseri Valisi Gökmen Çiçek, kentte görev yapan güven timlerinin tanıtıldığı etkinliğe katıldı.

Çiçek, Valilik önünde düzenlenen etkinlikte, Anadolu'nun ortasında yaklaşık 1,5 milyonluk nüfusa sahip Kayseri'nin hızla büyüdüğünü söyledi.

Kayseri'nin huzurlu bir kent olduğunu anlatan Çiçek, hem asayiş hem de terör olaylarına karşı halkın güvenlik güçlerinin yanında yer aldığını dile getirdi.

Güven timlerinin de gece gündüz asayişi sağlamak için çalıştığını vurgulayan Çiçek, halkın da polis ve jandarmayı her zaman sahada görmeyi istediğini ifade etti.

Çiçek, çarşı, pazar gibi halkın olduğu mekanlarda güven timlerinin sayısını artırarak daha fazla görünür olmasını sağlayacaklarını kaydetti.

Kayseri'ye daha iyi hizmet etmek için çalıştıklarına değinen Çiçek, şunları söyledi:

"Kayserililerin arzuları doğrultusunda emniyet ve jandarma ekiplerini daha görünür kılmak için güven timlerini halkın içinde daha sık göreceğiz. Fedakar timlerimiz, Kayserililerin güven ve huzur içinde yaşamalarına katkıda bulunmak için hazırlar. Gece gündüz sokakta olacaklar. Hırsızlık ve diğer olumsuzlukların olmaması adına bir çalışma başlattık. Şehrin ıssız hiçbir noktasını bırakmayacağız. Güvenlik kameralarının sayısını 4 katına çıkartacağız. Şu an ihale aşamasındayız. Faili meçhullerin aydınlatılmasında zaten yüksek oranlara arkadaşlarımız ulaşmış."

Güven timlerine başarı dileyen Vali Çiçek, halkın huzuru için çalışan herkese teşekkür etti.