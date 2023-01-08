Kayseri'de düğünde "maganda kurşunu" isabet eden kişi yaralandı Güncel Haberler Kayseri'de bir düğünde "maganda kurşunu" isabet etmesi sonucu yaralanan kişi hastaneye kaldırıldı. Kayseri'de bir düğünde "maganda kurşunu" isabet etmesi sonucu yaralanan kişi hastaneye kaldırıldı. Edinilen bilgiye göre, Develi ilçesi Çaylıca Mahallesi'ndeki düğün töreninde, kimliği henüz tespit edilemeyen kişi, tabancayla havaya rastgele ateş açtı. Kurşunun isabet ettiği M.K. yaralandı. Düğündekilerin ihbarı üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri, yaralıyı Kayseri Şehir Hastanesine kaldırdı. Kaynak: AA / Güncel Kayseri Güncel Haberler

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