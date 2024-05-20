Kayseri'de 15 Yıl Hapis Cezası Bulunan Firari Yakalandı
Kayseri'de hırsızlık suçundan 15 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari, polis ekipleri tarafından yakalandı. A.S'nin saklandığı adres tespit edilerek düzenlenen operasyon sonucunda hükümlü cezaevine teslim edildi.
Kayseri'de hırsızlık suçundan 15 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari yakalandı.
Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, hakkında "evden hırsızlık" suçundan 15 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan A.S'nin (21) saklandığı adresi tespit etti.
Kocasinan ilçesindeki adrese düzenlenen operasyonda yakalanan hükümlü, emniyetteki işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi.