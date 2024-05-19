Üye Girişi
Haberler

Kayseri Büyükşehir Belediyesi Su Tasarrufu ve Suyun Serüveni Projesi Öğrencilere Anlatıldı

Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Kayseri Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresi (KASKİ) Genel Müdürlüğü, Su Tasarrufu ve Suyun Serüven Projesi kapsamında Fatin Rüştü Zorlu İlkokulu ve anasınıfı öğrencilerine suyun önemi, suyun evlere gelme aşamaları ve tasarruf tedbirleri hakkında eğitim verdi. Proje kapsamında öğrencilere bilinçli su tüketimi, su kaynaklarının korunması ve su tasarrufu konularında bilgi verildi.

Kayseri Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresi (KASKİ) Genel Müdürlüğü, Su Tasarrufu ve Suyun Serüven Projesi kapsamında tasarruf tedbirlerini anlattı.

Belediyeden yapılan yazılı açıklamaya göre, Fatin Rüştü Zorlu İlkokulu ve anasınıfı öğrencilerine canlı hayatı için suyun önemi, suyun evlere gelme aşamaları ve tasarruf tedbirleri anlatıldı.

Su Tasarrufu ve Suyun Serüveni Projesi kapsamında öğrencilere bilinçli su tüketimi, suyun canlı hayatı için önemi, su kaynaklarının korunması, suyun evlerimize ulaşma aşaması ve su tasarrufu konularında eğitim verildi.

Çeşitli animasyon ve çizgi filmlerle de desteklenen eğitim sonrasında öğrencilere hediyeler dağıtıldı.

Kaynak: AA / Güncel

Kayseri Büyükşehir Belediyesi Eğitim Güncel Haberler

Hazine ve Maliye Bakanı Şimşek: Talimatı verdim, bakanlığımıza bağlı 300 mal müdürlüğü kapatılacak

Hazine ve Maliye Bakanı Şimşek: Talimatı verdim, bakanlığımıza bağlı 300 mal müdürlüğü kapatılacak

 Kongo'da hareketli dakikalar! Darbe girişimi bastırıldı, ordu sözcüsünden sükunet çağrısı geldi

Kongo'da hareketli dakikalar! Darbe girişimi bastırıldı, ordu sözcüsünden sükunet çağrısı geldi

 Atatürk portresini İstanbul'un farklı noktalarına bıraktılar! Halkın tepkisi bakın ne oldu

Atatürk portresini İstanbul'un farklı noktalarına bıraktılar! Halkın tepkisi bakın ne oldu

Bakmadan Geçme

CANLI maç izle! (GALATASARAY-FENERBAHÇE) Canlı şifresiz donmadan HD maç izle! 19 Mayıs günün maçları nereden izlenir? 19-20 Mayıs hava bugün ve yarın nasıl olacak? HAVA DURUMU! İstanbul'da yarın hava nasıl olacak, yağış var mı? 19-20 Mayıs Akaryakıt Fiyatları: Benzine ve motorine indirim veya zam var mı? Mourinho Beşiktaş'a mı geliyor? Jose Mourinho Beşiktaş ile anlaştı mı, teknik direktör olacak mı? KOSKİ Konya su kesintisi: Konya'da sular ne zaman gelecek? 19-20 Mayıs 2024 Konya su kesintisi listesi! BUSKİ Bursa su kesintisi: Bursa'da sular ne zaman gelecek? 19-20 Mayıs 2024 Bursa su kesintisi listesi! İZSU İzmir su kesintisi: İzmir'de sular ne zaman gelecek? 19-20 Mayıs 2024 İzmir su kesintisi listesi! ASAT Antalya su kesintisi: Antalya'da sular ne zaman gelecek? 19-20 Mayıs 2024 Antalya su kesintisi listesi! İSKİ İstanbul su kesintisi: İstanbul'da sular ne zaman gelecek? 19-20 Mayıs 2024 İstanbul su kesintisi listesi! ASKİ Ankara su kesintisi: Ankara'da sular ne zaman gelecek? 19-20 Mayıs 2024 Ankara su kesintisi listesi! Galatasaray Fenerbahçe maçı VAR hakemi kim oldu? GS FB yabancı VAR hakemi kim, nereli? Tokat'ta ihbar üzerine gidilen evde patlama! Yaralı veya ölü var mı? Olay nerede oldu? Beşiktaş - Hatayspor maçından kareler #9917 FRANSA-TÜRKİYE MAÇI ne zaman, saat kaçta? Milletler Ligi voleybol maçı canlı izle! Başakşehir- Trabzonspor maçı kaç kaç bitti? Trendyol Süper Lig'de Trabzonspor kaçıncı oldu?
Bomba iddia: Cumhurbaşkanı Erdoğan kurmaylarına sokak köpekleriyle ilgili talimat verdi

Bomba iddia: Cumhurbaşkanı Erdoğan kurmaylarına sokak köpekleriyle ilgili talimat verdi
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title