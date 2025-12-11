Haberler

Samsun Valisi Tavlı: Kavak OSB, katma değerli üretimin yükselen üssü olmaya devam ediyor

Güncelleme:
Samsun Valisi Orhan Tavlı, Kavak Organize Sanayi Bölgesi'nin yatırımcı ilgisi, doluluk oranı ve üretim kapasitesi ile bölgenin en önemli sanayi merkezlerinden biri haline geldiğini belirtti. OSB'deki firmaların katma değerli üretim yaparak ihracat gücünü artırdığı ifade edildi.

SAMSUN Valisi Orhan Tavlı, Kavak Organize Sanayi Bölgesi'nin ( Osb ) lojistik konumu, doluluk oranı, artan yatırımcı ilgisi ve üretim kapasitesiyle bölgenin en önemli sanayi merkezlerinden biri haline geldiğini söyledi. Vali Tavlı, "Kavak Osb'de çarklar hız kesmeden dönüyor. Katma değerli üretim yapan firmalarımız, ihracat gücünü ve istihdam kapasitesini her geçen gün artırarak Samsun ve ülke ekonomimize ciddi katkı sağlıyor" dedi.

Samsun şehir merkezine 50 kilometre, limana ve demiryoluna 52 kilometre mesafede, şehirlerarası karayolunun kenarında 1400 dönümlük alanda kurulu olan Kavak Osb'nin ulaşım imkanları ve personel istihdamı açısından stratejik bir konumda bulunduğunu belirten Vali Tavlı, "Doluluk oranının yüzde 90 seviyesine ulaştığı Osb'mizde yatırımcılarımız için son derece elverişli bir üretim ortamı var. Ulusal ve uluslararası yatırımcıların yoğun ilgi gösterdiği Kavak Osb, üretim çeşitliliği, kapasitesi ve ihracat performansıyla her geçen gün büyüyen bir sanayi üssüne dönüşüyor" diye konuştu.

'37 FİRMAMIZDA 1350 KİŞİ İSTİHDAM EDİLMEKTEDİR'

Kavak Osb'de faaliyet gösteren firmaların sektör çeşitliliği ve güçlü üretim altyapısı ile dikkat çektiğini söyleyen Vali Tavlı, "Bugün Kavak Osb'de As Çelik Döküm, UG Demir Çelik, Ulka Gıda (Kaanlar Peynir), İnan Yörükoğlu, İzofen, Ceylan Medikal, Liva Kardeşler Çelik, Samir Banyo, Kuzey Yıldızı Hırdavat, Liva Metal, SDR Dekoraf, Afacan Plastik, Keprosan Plastik, Pame Makine, Arif Ceylan Makine, Meşale Çay Kazanları, Samer Mermer, Kaypor Strafor, İmpol Yapı Malzemeleri, Beşler Çuval, Merida Oyun Park Malzemeleri, Zentaş Cam, Pelkur Isı, Güven Isı, Karpan Dizayn, Novak Tekstil, Cesurlar Grup, Hilal Plaser, Ahmet Koç Plastik, İfyıl Termo, Çolakoğlu Makine, Uniqewood Orman Ürünleri, Sade Madeni Yağlar, Weber Yapı Kimyasalları, Lüfer Metal, Erkan Çelik Yapı Kimyasalları ve Livaoğlu Metalürji olmak üzere toplam 37 firmamızda 1350 vatandaşımız istihdam edilmektedir. Firmalarımız, üretim güçlerini ve ihracat kapasitesini artırarak 18 farklı ülkeye ihracat gerçekleştirmektedir" ifadelerini kullandı.

'600 DÖNÜMLÜK GENİŞLEME ALANINDA ÇALIŞMALAR SÜRÜYOR'

Kavak Osb'nin büyüme potansiyelinin güçlü olduğunu vurgulayan Vali Tavlı, şöyle konuştu:

"Yatırımcılarımızdan gelen yoğun talepler doğrultusunda 600 dönümlük ilave genişleme alanının planlama ve hazırlık çalışmaları devam ediyor. Bu yeni alanla birlikte Kavak Osb'nin üretim kapasitesinin ve istihdam hacminin daha da artmasını hedefliyoruz" ifadelerini kullandı. OSB içerisindeki mevcut altyapının iyileştirilmesine yönelik çalışmalar sürüyor. Ayrıca günlük 1000 metreküp kapasiteli arıtma tesisi yapımı için proje çalışmalarına başlanmış durumda. Hacılı Geçidi Kavşağı'nda yapılacak olan bağlantı yolu çalışmalarıyla OSB'de faaliyet gösteren firmalarımıza zaman ve yakıt tasarrufu sağlayacak yeni bir ulaşım imkanı oluşturuyoruz. Kavak OSB'nin üretim hacmi, istihdam gücü ve ihracat kapasitesiyle Samsun'un sanayi alanındaki yükselişine önemli katkı sunuyor. Sanayicilerimizin her geçen gün güçlenen üretim altyapısı, Kavak OSB'yi Karadeniz'in gelişen üretim merkezlerinden biri haline getiriyor."

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
