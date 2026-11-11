Katar'ın Ankara Büyükelçisi, Yüksek Stratejik Komitede önemli anlaşmalar imzalamayı beklediklerini söyledi:

ANKARA/ TUĞBA ALTUN/ALİ ALTUNKAYA - Katar'ın Ankara Büyükelçisi Faysal bin Abdullah Al-Henzab, Türkiye ile Katar arasında 13 Kasım'da İstanbul'da düzenlenecek Yüksek Stratejik Komite 12. Toplantısı'nda önemli anlaşmaların imzalanmasını beklediklerini aktararak iki ülke arasındaki işbirliğinin ekonomi, savunma sanayisi, yapay zeka ve teknoloji alanlarında daha da güçleneceğini belirtti.

Büyükelçi Al-Henzab, Türkiye-Katar ilişkileri, Yüksek Stratejik Komite 12. Toplantısı, bölgesel ve uluslararası gelişmelere ilişkin AA muhabirine değerlendirmelerde bulundu.

Al-Henzab, köklü tarihi ve kardeşlik bağlarına dayanan ve karşılıklı güven ve ortak siyasi iradeyle gelişen iki ülke arasındaki ilişkilerin geleneksel siyasi koordinasyonun ötesine geçerek ekonomi, savunma ve teknoloji gibi birçok alana yayıldığını ifade etti.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Katar Emiri Şeyh Temim bin Hamed Al Sani'nin eş başkanlığında 13 Kasım'da İstanbul'da düzenlenecek toplantının, ikili ilişkilerin geliştirilmesi açısından önemli fırsatlar sunacağını belirten Al-Henzab, "Hayati öneme sahip işbirliği alanlarında son derece önemli anlaşmalar ve mutabakat zaptları imzalamayı bekliyoruz. Bu toplantı, iki ülkenin stratejik ortaklıklarını daha ileriye taşıma ve kurumsal, ekonomik, savunma ve teknoloji alanlarında yeni işbirliği imkanları oluşturma konusundaki kararlılıklarını yansıtıyor. Ortak anlayışlarımızı somut adımlara ve projelere dönüştürmeyi hedefliyoruz." diye konuştu.

Al-Henzab, belirsizliklerin hakim olduğu mevcut uluslararası ortamda Katar ile Türkiye arasındaki koordinasyonun, gerilimlerin azaltılması, anlaşmazlıkların barışçıl yollarla çözülmesi ve bölgesel ve uluslararası güvenlik ile istikrarın güçlendirilmesine yönelik diplomatik çabaların desteklenmesinde önemli bir dayanak oluşturduğunu kaydetti.

"Türkiye'nin yatırım potansiyeli, rakamların ortaya koyduğundan çok daha geniş"

Al-Henzab, Türkiye'de çok sayıda yatırımları bulunduğunu söyleyerek şöyle devam etti:

"Bu yatırımlar, Türkiye ekonomisine ve finansal sistemine duyduğumuz büyük güveni yansıtıyor. Farklı Türk şehirlerine yaptığım ziyaretler ve yetkililerle gerçekleştirdiğim görüşmeler, ülkenin sahip olduğu ekonomik çeşitliliği ve geniş yatırım fırsatlarını yakından görmemi sağladı. Türkiye'nin potansiyeli, çoğu zaman göstergelerin ve rakamların ortaya koyduğunun çok ötesine geçiyor."

İki ülke arasındaki ticaret hacminin artırılması ve karşılıklı yatırımların geliştirilmesi için önemli fırsatlar bulunduğunu belirten Al-Henzab, sanayi, altyapı, inşaat, teknoloji ve finansal hizmetlerin öncelikli işbirliği alanları arasında yer aldığını; yapay zeka, dijital dönüşüm, ileri teknoloji ve endüstriyel inovasyonun da iki ülkenin işbirliğini genişletebileceği alanlar olduğunu dile getirdi.

Bedir Mutabakat Zaptı önemli fırsatlar sunuyor

Al-Henzab, Türkiye, Katar, Pakistan ve Endonezya arasında imzalanan "Bedir Mutabakat Zaptı"nın savunma sanayisinde ortak üretim, teknik bilgi paylaşımı ve teknoloji geliştirme açısından önemli fırsatlar sunduğunun altını çizdi.

Zaptın savunma sanayisi, ortak üretim, teknik uzmanlık paylaşımı ve araştırma geliştirme alanlarında işbirliği çerçevesi oluşturduğunu belirten Al-Henzab, "Bu mutabakat, her ülkenin sanayi, mühendislik ve teknoloji alanlarında sahip olduğu avantajlardan ve uzmanlıktan yararlanılmasını sağlayabilir. Araştırma geliştirme maliyetlerinin paylaşılması, bilgi transferinin artırılması ve yeni pazarlara erişim imkanlarının genişletilmesine katkıda bulunabilir." dedi.

ABD ile İran arasındaki gerilim ve Gazze'deki gelişmeler karşısında Katar'ın arabuluculuk çabalarını sürdürdüğünü dile getiren Al-Henzab, Türkiye ile diplomatik koordinasyonun bölgesel istikrar bakımından önemli olduğunu vurguladı.

Al-Henzab, "Katar'ın bu konudaki tutumu açık ve değişmezdir. Ülkemiz her zaman barışa, diplomasiye ve tarafların görüşlerinin yakınlaştırılmasına yatırım yapmaktadır. Savaşların anlaşmazlıklara kalıcı çözümler getirmediğine, çatışmaların genişlemesinin ise bölgenin güvenliğini ve istikrarını tehdit ederek halklara ve ekonomilere büyük zarar verdiğine inanıyoruz." ifadelerini kullandı.

Türkiye ve Katar'ın birçok bölgesel ve uluslararası aktörle iletişim kanallarına sahip olmasının diplomatik çabalara katkı sunduğunu aktaran Al-Henzab, "İki ülke, geniş bölgesel ve uluslararası ilişkileri, farklı taraflarla iletişim kanalları ve arabuluculuk alanındaki deneyimleri sayesinde mevcut gelişmelere ilişkin koordinasyonu güçlendirmek için uygun bir zemine sahip." değerlendirmesinde bulundu.

"Gazze'de öncelik ateşkes anlaşmasının eksiksiz uygulanması"

Gazze Şeridi ve işgal altındaki Batı Şeria'daki gelişmelere dair Al-Henzab, İsrail'in ihlallerinin ve ateşkes anlaşmasından kaynaklanan yükümlülüklerini yerine getirmemesinin bölgedeki insani krizi derinleştirdiğini söyledi.

Al-Henzab, Gazze'de kalıcı istikrarın sağlanabilmesi için ateşkes anlaşmasının eksiksiz uygulanması gerektiğine dikkati çekerek "Gazze ve Batı Şeria'da yaşananlar, devam eden İsrail ihlallerinden ve işgal güçlerinin ateşkes anlaşması kapsamındaki yükümlülüklerini yerine getirmekten kaçınmasından ayrı değerlendirilemez. Bu durum, toparlanma ve yeniden imar aşamasına geçilmesini engellerken sivillerin insani acılarının devam etmesine yol açıyor." diye konuştu.

İsrail'deki seçimlerin ardından ortaya çıkan siyasi tablodan bağımsız olarak mevcut anlaşmanın uygulanmasının esas alınması gerektiğini belirten Al-Henzab, "İsrail'deki siyasi gelişmelerin nasıl sonuçlanacağından bağımsız olarak bugün öncelik, siyasi hesaplardan uzak şekilde anlaşmaya saygı gösterilmesi ve yükümlülüklerinin yerine getirilmesidir." dedi.

Ateşkesin kalıcı hale getirilmesine yönelik çabalar sürüyor

Büyükelçi Al-Henzab, Katar'ın Türkiye başta olmak üzere ortaklarıyla koordinasyon içerisinde ateşkesin kalıcı hale getirilmesi, anlaşmanın tüm hükümlerinin uygulanması, sınır kapılarının açılması ve insani yardımların güvenli, düzenli ve engelsiz biçimde ulaştırılması için diplomatik çabalarını sürdürdüğünün altını çizerek Gazze'nin yeniden imarına başlanması için gerekli koşulların oluşturulması ve adil, kalıcı bir barışa ulaşılmasını sağlayacak ciddi bir siyasi sürecin yeniden başlatılması için de çalıştıklarını anlattı.

Al-Henzab, acil insani ihtiyaçlara müdahalenin ötesinde Gazze'de temel yaşam koşullarının yeniden oluşturulması, Filistin halkının onurlu ve güvenli biçimde yaşama hakkının korunması ve barış ile istikrarın hakim olduğu bir geleceğin inşası için de çalışmaları gerektiğini söyledi.

Bu noktada Türkiye ile Katar arasındaki ortaklığın önem kazandığını aktaran Al-Henzab, iki ülkenin siyasi ve insani koordinasyonunun uluslararası desteğin harekete geçirilmesi ve uluslararası kuruluşlarla işbirliğinin güçlendirilmesi bakımından önemli imkanlar sunduğunu vurguladı.

"Türkiye'nin COP31'e ev sahipliği yapması uluslararası konumunu gösteriyor"

Antalya'da düzenlenen Birleşmiş Milletler (BM) İklim Değişikliği Çerçeve Sözleşmesi 31. Taraflar Konferansı'na (COP31) ilişkin Al-Henzab, Türkiye'nin böylesine önemli bir uluslararası organizasyona ev sahipliği yapmasının ülkenin küresel konumunu ve organizasyon kapasitesini gösterdiğini ifade ederek "Kardeş Türkiye Cumhuriyeti'nin bu konferansa ev sahipliği yapması, uluslararası alandaki konumunu ve iklim değişikliğiyle mücadelede küresel öneme sahip bu organizasyonu yönetme kapasitesini teyit ediyor." dedi.

Konferansın iklim değişikliğiyle mücadelede uluslararası işbirliğinin ve sürdürülebilir kalkınmanın güçlendirilmesi bakımından önemli bir aşama olduğunu kaydeden Al-Henzab, Katar'ın çevrenin korunmasını ve sürdürülebilir kalkınmayı ortak bir sorumluluk olarak gördüğünü ve uluslararası iklim müzakerelerinde aktif rol almaya devam ettiğini sözlerine ekledi.

Kaynak: AA