Katar: İsrail'in İran'ın Güney Pars doğalgaz rafinelerini hedef alması sorumsuz bir adım

Katar Dışişleri Bakanlığı, İsrail'in İran ve Katar arasında paylaşılan Güney Pars Doğalgaz Sahası'na yönelik saldırısını 'tehlikeli ve sorumsuz bir adım' olarak değerlendirdi. Saldırıda, doğalgaz sahasının önemli tesisleri hedef alındı.

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, İran'daki Güney Pars Sahasının, Katar'daki Kuzey Doğalgaz Sahasının uzantısını oluşturduğuna işaret edilerek, söz konusu tesislerin hedef alınmasının tehlikeli ve sorumsuz bir adım olduğu vurgulandı.

İran'ın yarı resmi Mehr Haber Ajansının Petrol Bakanlığından aldığı bilgilere dayandırdığı habere göre, İran'ın güneyinde yer alan Güney Pars doğalgaz sahasının bazı rafinelerinin ABD-İsrail saldırılarında hedef alındığı bildirilmişti.

İHA'larla düzenlendiği belirtilen saldırıda doğalgaz sahasının 3'üncü ve 6'ncı fazlarının vurulduğu aktarılmıştı.

Basra Körfezi'nde yer alan ve İran ile Katar arasında paylaşılan Güney Pars Doğalgaz Sahası, dünyanın en büyük doğalgaz sahalarından biri olarak kabul ediliyor ve her iki ülkenin enerji ekonomisi açısından kritik önem taşıyor.

Kaynak: AA / Ömer Erdem
