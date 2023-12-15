Katar'da Filistin'e Yardım Maçı Düzenlenecek

Katar'da Gazze'deki İsrail saldırılarından etkilenen Filistinlileri desteklemek amacıyla yardım maçı gerçekleştirilecek.

Yardım maçı, Katar Vakfı Başkan Yardımcısı El-Meyassa bint Hamed Al Sani ve Katar Akademisi öğrencileri tarafından başlatılan " Filistin'in Yanında Durun" girişimi kapsamında düzenlenecek.

Katar Eğitim Şehri Stadyumu'nda saat 19.00'da yapılacak maçtan elde edilecek tüm gelir, Katar Kızılayı aracılığıyla Gazze'ye bağışlanacak.

"Katar" ve "Filistin" isimli temsili iki takım arasında oynanacak futbol karşılaşmasında Katar Milli Takımı oyuncuları, eski futbolcular, Katar Akademisi öğrencileri ile Filistin Okulu öğrencileri top koşturacak.

Katar televizyonundan canlı yayınlanacak yardım maçı kapsamında, konser, dron gösterileri, çekilişler ve ödül töreni düzenlenecek.

Etkinliği organize edenlerden Mecid el-Mansuri, düzenlediği basın toplantısında Gazze halkının maruz kaldığı acılara desteklerini ifade etmek adına bu girişimi başlattıklarını ve Gazze için daha fazlasını yapmaya hazır olduklarını söyledi.