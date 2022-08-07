Kastamonu haber: Kastamonu'da aranan cinayet zanlısı yakalandı
Kastamonu gündem haberi... Kastamonu'nun Çatalzeytin ilçesinde dün komşusunu tüfekle öldürüp kaçan şüpheli yakalandı.
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Kastamonu'nun Çatalzeytin ilçesinde dün komşusunu tüfekle öldürüp kaçan şüpheli yakalandı.
???????Kavakören köyünde komşusu Adem B'yi (67) silahla öldürdükten sonra kaçan H.B. (72), Yemişli köyünde jandarma ekiplerince gözaltına alındı.
Zanlının jandarmadaki işlemleri sürüyor.
H.B. ile komşusu Adem B. arasında dün henüz belirlenemeyen nedenle tartışma çıkmış, kavgaya dönüşen olayda H.B, tüfekle Adem B'yi öldürmüştü.
AA / Bilal Kahyaoğlu - Güncel