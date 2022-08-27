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Son dakika haberi! KASTAMONU - Köyde çıkan yangın söndürülmeye çalışılıyor

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Son dakika gelişmesine göre Kastamonu'nun Tosya ilçesinde çıkan yangının söndürülmesi için çalışma yürütülüyor.

Kastamonu'nun Tosya ilçesinde çıkan yangının söndürülmesi için çalışma yürütülüyor.

İlçeye bağlı Gövrecik köyü Unduk Mahallesi'nde Avni Ateş'e ait evde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Kısa sürede büyüyen yangın çevredeki evlere sıçradı.

İhbar üzerine bölgeye sevk edilen Çankırı, Tosya ve Kargı Belediyesi itfaiyeleri ile İl Özel İdaresi ve Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri, alevlere müdahale etti.

İlk belirlemelere göre 10 evde zararın oluştuğu yangını söndürme çalışmalarına yangın söndürme helikopteriyle de havadan destek veriliyor.

Kastamonu Valisi Avni Çakır da köye giderek yangın ve söndürme çalışmaları hakkında bilgi aldı.

Kaynak: AA / Özgür Alantor - Güncel

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