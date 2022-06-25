Kastamonu'da işçi servisinin devrilmesi sonucu çok sayıda kişi yaralandı Kastamonu'da işçileri taşıyan servis aracının devrilmesi sonucu çok sayıda kişinin yaralandığı bildirildi. Kastamonu'da işçileri taşıyan servis aracının devrilmesi sonucu çok sayıda kişinin yaralandığı bildirildi. 18 S 0125 plakalı servis minibüsü, Ilgaz Tüneli Kastamonu çıkışı Diphan mevkisinde devrildi. İhbar üzerine kaza yerine sağlık ekipleri sevk edildi. Kazada yaralanan çok sayıda işçi, Kastamonu'daki hastanelere kaldırıldı. İşçilerin Çankırı'nın Kurşunlu ilçesindeki fabrikada çalıştıkları öğrenildi. AA / Özgür Alantor - Güncel Ilgaz Tüneli Kastamonu Güncel Haberler

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