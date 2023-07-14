Kastamonu'da traktörden çıktığı tahmin edilen yangın sebebiyle, iki katlı ev yanarak kullanılamaz hale geldi. Yangında 10 ton hububat ile 4 çuval un ve 3 adet büyük boy piknik tüpü de zarar gördü.

Kastamonu'da ev yangını: 2 katlı ev kullanılamaz hale geldi

KASTAMONU - Kastamonu'da traktörden çıktığı tahmin edilen yangın sebebiyle, iki katlı ev yanarak kullanılamaz hale geldi. Yangında 10 ton hububat ile 4 çuval un ve 3 adet büyük boy piknik tüpü de zarar gördü.

Olay, Kastamonu merkez ilçesine bağlı Burhanlı köyünde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Hasan Karaçam ile kardeşi Mahir Karaçam'ın yaşadığı iki katlı evin alt katında bulunan traktörden çıktığı tahmin edilen yangın kısa sürede tüm evi sardı. Yangın sırasında evde bulunan aile ise komşularının yardımı ile dışarı çıkarabildi. Vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine itfaiye ile Kastamonu Orman Bölge Müdürlüğüne ait arazözler sevk edildi.

İtfaiye ve arazöz ekiplerinin müdahalesi ile yangın, çevredeki evlere sıçramadan kontrol altına alınarak söndürüldü. Yangında iki katlı ev kullanılamaz hale geldi. Yangında ayrıca ambarda bulunan yaklaşık 10 ton hububat ile 4 çuval un ve üç büyük tüp de zarar gördü. Yangının ardından jandarma ekipleri, çevrede güvenlik önlemleri alarak incelemelerde bulundu.

"Yangın traktörden çıktı ve tüm evi sardı"

Yangının traktörden çıktığını düşündüklerini belirten Burhanlı köyü Muhtarı Seyfettin Bayram, "Yangın sanırım traktörden çıktı. Bu yüzden iki katlı ev, traktörden çıkan yangın sebebiyle kullanılamaz hale geldi. Ben uzaktan dumanları gördüm. Ondan sonra gelip baktık, traktör evin altında yanıyordu. Traktörden yangın çıktı. Biz hemen evdekileri dışarı çıkardık. Sonra yangın büyüdü ve tüm evi sardı. Sonra da ev göçtü. Evden hiçbir şey kurtaramadılar. Traktörleri yandı, eşyaları yandı, evden hiçbir şey alamadılar" dedi.

İki katlı evin tamamen yandığını söyleyen Bayram, "Önce yangın evin altında bulunan traktörden dolayı tutuştu. Burası iki katlı ev oluyor, iki aile oturuyor. Ben geldiğimde evin altındaki garaj ve traktör yanıyordu. Sonra alevler tüm evi sardı. Şimdi de itfaiyeciler yangını söndürmeye çalışıyor" diye konuştu.

"Yangında her şeyimizi kaybettik"

Ev sahibi Hasan Karaçam ise, "Ateşin birden tutuştuğunu gördüm ben. Ondan sonra çocuklara çağırdım yetişin diye ama bir anda alevler tüm evi kapladı gitti. İçeride traktör vardı, eşyalarımız vardı, arpa ve buğday vardı, 4 çuval unumuz vardı. Her şeyimizi kaybettik, evimiz yandı. Müşkül duruma düştük, bu yüzden devlet büyüklerimizden yardım bekliyoruz" diye konuştu.