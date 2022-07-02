Kartal'da trafik denetiminde yakalanan alkollü sürücüden basın mensuplarına tepki

İstanbul Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü'ne bağlı sivil trafik ekipleri tarafından il genelinde abart egzozlu, modifiyeli araçlar ve motosikletlere yönelik denetim gerçekleştirildi. Güngören, Kartal, Beyoğlu ve Kadıköy'de yapılan denetimlerde yönetmeliğe aykırı modifiyeli, abart egzozlu araçları kullanan sürücüler ile alkollü ve ehliyetsiz sürücülere ceza yağdı.

GÖRÜNTÜ ALAN BASIN MENSUPLARINA TEPKİ GÖSTERDİKartal Sahil yolundaki denetimde hareketlerinden şüphelenin bir otomobil polis ekipleri tarafından durduruldu. Yapılan kontrolde 1.24 promil alkollü olduğu ve ehliyetinin olmadığı tespit edilen sürücü, basın mensuplarına tehditler savurdu. "Sana ben ne küfürler edeceğim", "Sen var ya, adam değilsin" diyerek basın mensuplarına tepki gösteren ve üzerlerine yürüyen alkollü sürücü, polis ekipleri tarafından engellendi. Sürücü, ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürüldü. Yapılan denetimlerde 82 sürücüye toplam 93 bin 629 Türk Lirası ceza kesildi.

Demirören Haber Ajansı / Güncel