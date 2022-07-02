Kartal'da trafik denetiminde yakalanan alkollü sürücüden basın mensuplarına tepki - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

TURİZM

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Kartal'da trafik denetiminde yakalanan alkollü sürücüden basın mensuplarına tepki

Demirören Haber Ajansı - Güncel
 - Güncelleme:

İSTANBUL genelinde abart egzozlu, modifiyeli araçlar ve motosikletlere yönelik denetim yapıldı.

İSTANBUL genelinde abart egzozlu, modifiyeli araçlar ve motosikletlere yönelik denetim yapıldı. Kartal Sahil Yolu'ndaki denetim sırasında polise yakalanan alkollü sürücü, görüntü alan basın mensuplarının üzerine yürüyerek tepki gösterdi.

İstanbul Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü'ne bağlı sivil trafik ekipleri tarafından il genelinde abart egzozlu, modifiyeli araçlar ve motosikletlere yönelik denetim gerçekleştirildi. Güngören, Kartal, Beyoğlu ve Kadıköy'de yapılan denetimlerde yönetmeliğe aykırı modifiyeli, abart egzozlu araçları kullanan sürücüler ile alkollü ve ehliyetsiz sürücülere ceza yağdı.

GÖRÜNTÜ ALAN BASIN MENSUPLARINA TEPKİ GÖSTERDİKartal Sahil yolundaki denetimde hareketlerinden şüphelenin bir otomobil polis ekipleri tarafından durduruldu. Yapılan kontrolde 1.24 promil alkollü olduğu ve ehliyetinin olmadığı tespit edilen sürücü, basın mensuplarına tehditler savurdu. "Sana ben ne küfürler edeceğim", "Sen var ya, adam değilsin" diyerek basın mensuplarına tepki gösteren ve üzerlerine yürüyen alkollü sürücü, polis ekipleri tarafından engellendi. Sürücü, ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürüldü.  Yapılan denetimlerde 82 sürücüye toplam 93 bin 629 Türk Lirası ceza kesildi.


- İstanbul
Demirören Haber Ajansı / Güncel

Güncel Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
Bu haber Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı Demirören Haber Ajansı kurumudur.
title