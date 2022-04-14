KARTAL'DA KALP HASTALIĞININ ÖNEMİNİ ANLATAN KONFERANS DÜZENLENDİ

'KALP Sağlığı Haftası' nedeniyle Kartal Koşuyolu Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde pandemi sürecinde kalp hastalığının önemini anlatan konferans düzenlendi. Konferansta konuşan Kartal Koşuyolu Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesi Başhekimi Prof. Dr. Kaan Kırali Tüm dünya olarak hepimiz yorulduk. Ama kalp sağlığı hiçbir şekilde yorgunluğa veya boş vermişliğe gelmez ifadelerini kullandı.

Kartal Koşuyolu Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde 11-17 Nisan 'Kalp Sağlığı Haftası' nedeniyle, hastane çalışanları tarafından pandemi sürecinde kalp hastalığının önemini anlatan konferans düzenlendi. Konferansa İstanbul İl Sağlık Müdürü Prof. Dr. Kemal Memişoğlu, Kartal Koşuyolu Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesi Başhekimi Prof. Dr. Kaan Kırali ile hastanede çalışan hekimler, akademisyenler ve tıp fakültesi öğrencileri katıldı. Başhekim Prof. Dr. Kaan Kırali'nin moderatörlüğünü yaptığı konferansta pandemi süreci ve bu süreçte kalp hastalığının önemi anlatıldı.

KALP SAĞLIĞI YORGUNLUĞA VEYA BOŞ VERMİŞLİĞE GELMEZ

Prof. Dr. Kaan Kırali, Bu hafta kalp sağlığı haftası, Kalp sağlığın önemini kalp sağlığını korumanın hangi yollardan geçtiğini, sağlıklı bir birey olmanın gereklerini tekrardan hatırlatmak istedik. Çünkü tüm dünya olarak hepimiz yorulduk. Ama kalp sağlığı hiçbir şekilde yorgunluğa veya boş vermişliğe gelmez. Bıraktığımız yerden biz tüm toplumu uyarmaya ve hasta olanları tekrar kurumlarımıza çağırıp tedavi etmeye başlamamız gerekiyor dedi.

AKCİĞER FONKSİYONU OLMAYAN HASTALARIMIZI YAPAY AKCİĞER DESTEĞİYLE DESTEKLEDİK

Koşuyolu Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesi Anestesi ve Reanimasyon Uz. Dr. Halide Oğuş, Biz bir kalp hastanesi olarak Kovid-19 pandemisinin en ağır grup hastaları olan akciğeri iyice kötüleşen hasta grubunu tedavi ettik. Akciğer fonksiyonu hiç olmayan hastalarımızı yapay akciğer desteğiyle destekledik. Biz buna ECMO diyoruz. ECMO desteği aslında sadece yapay akciğer değil. Aynı zamanda yapay kalp desteği olarak da adlandırabiliriz. Bu Pandemi sürecinde yapay akciğer olarak biz çok yararlandık. Bu süreç önemli bir katkısı oldu. Artık hiçbir tedavi şansı kalmayan hastaları, biz bu desteği alarak akciğerinin iyileşmesine, bu dönem de yapabilecek tedavilerin devam edilmesini olanak tanıdık. Uzun süreli takiplerden sonra yüksek disiplinli bir yaklaşımla hastalarımızın yavaş yavaş iyileştiklerini gördük. Hastalarımızın bir kısmını bu ECMO desteğiyle ayırdık. Daha sonra solunum desteğinden ayırarak sağlıklarına kavuşturduk. Hastanemizde uyguladığımız tedavi ileri düzeyde bir tedavi. Özellikle ARKDS-ECMO konusunda biz sadece ARKDS konusunda tecrübeli değiliz. Kalp destek sistemi içinde ECMO konusunda tecrübeliyiz. Hem ECMO konusunda hastaların ve halkın bilgilendirilmesini sağlamak amacıyla hem de hekimlerimize ya da diğer merkezlere yol gösterebilmek amacıyla farkındalık haftası toplantısını düzenledik diye konuştu.