Kartal'da anne ve iki çocuğu evde ölü bulundu Güncel Haberler İstanbul Kartal'da anne ve 2 çocuğu evlerinde ölü bulundu. İstanbul Kartal'da anne ve 2 çocuğu evlerinde ölü bulundu. Atalar Mahallesi Göktürkler Sokak'taki bir apartmanda yaşayan Melek Dönmez (34) ile çocukları Havvanur (11) ve Belinay Erkay'dan (13) bir süredir haber alamayan yakınları durumu polise bildirdi. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kapıyı çilingirle açarak içeri giren ekipler, anne Dönmez ile çocuklarının cesediyle karşılaştı. Doğal gaz zehirlenmesi ihtimali üzerinde durulduğu bildirildi. Kaynak: AA / Güncel İstanbul Güncel Haberler

Haberler ›› Güncel ›› Kartal'da anne ve iki çocuğu evde ölü bulundu - Haberler

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.