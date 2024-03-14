Kars'tan Voleybol Takımı Türkiye Finallerine Katılacak

Kars'ta, Kağızman Kazım Karabekir Ortaokulu voleybol takımı, bölge şampiyonu olarak Türkiye finallerinde mücadele edecek.

Kağızman Kazım Karabekir Ortaokulu voleybol takımı, Mardin'de oynanan maçlarda yıldız erkekler kategorisinde bölge birincisi olarak Türkiye finallerine katılmaya hak kazandı.

Beden eğitimi öğretmenleri Osman Aydın ve Emrullah Özkorkmaz yönetiminde yarı final grup maçlarında Gaziantep ve Van ekiplerini yenen Kars ekibi birinci oldu.

Çapraz eşleşmede Erzincan takımını da eleyen takım, Türkiye finallerine kaldı.

Final müsabakaları 17-20 Mayıs tarihlerinde Sivas'ta oynanacak.