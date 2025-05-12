Kars'tan Kurban Bayramı İçin Hayvan Sevkiyatı Artıyor

Türkiye'nin hayvancılıkta öne çıkan merkezlerinden Kars'ta geniş mera ve yaylalarda otlayan hayvanlar, Kurban Bayramı öncesi ülkenin dört bir yanına sevk ediliyor.

Ülkenin yüksek yerleşim yerlerinden, geniş mera ve yaylalarında birçok endemik bitkinin yetiştiği kentte, büyük ve küçükbaş hayvanlar uzun süre meralarda otlatılıyor.

Farklı çiçek ve doğal kekikten beslenen hayvanlar diğer illerden de ilgi görüyor. İl genelinde yıl boyunca yaklaşık 150 bin hayvan ülkenin farklı noktalarına gönderiliyor.

Kars Canlı Hayvan Pazarı'nda kurulan kontrol merkezinde, besi çiftlikleri, köy ve ilçelerden getirilen kurbanlıklar, İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ekiplerince tek tek inceleniyor. Aşısı tam ve sağlıklı olan, gerekli diğer şartları taşıyan kurbanlıkların sevkiyatına izin veriliyor.

"Pazarımız bereketli ve hareketli"

İl Tarım ve Orman Müdürü Enver Aydın, AA muhabirine, Kars'ta yayla ve meralarda doğal beslenen hayvanların tercih nedeni olduğunu ve kurbanlık hareketliliğinin de yoğunlaşmaya başladığını söyledi.

Kars'ın hayvancılık anlamında Türkiye'nin başkenti olabileceğini ifade eden Aydın, "İlimizde hayvancılık meraya dayalı geleneksel yöntemlerle yüksek rakımlı yayla ve meralarda yetiştirilen hayvanların sahaya sürülmesiyle yapılan bir yetiştiricilik modeline sahip. Burada yetiştirilen yaklaşık 150 bin hayvanı diğer illere sevk ediyoruz. Kars'ın özellikle büyükbaş hayvanı, tüketici tarafından tercih ediliyor. Lezzetiyle öne çıkan, binbir çeşit otla beslenen hayvanların eti tercih edildiğinden, bu hayvanları diğer bölgelere gönderiyoruz." diye konuştu.

Kurban Bayramı'na 1 aydan az zamanın kalmasıyla pazarlarda hareketlilik yaşandığını anlatan Aydın, şöyle devam etti:

"Pazarımız bereketli ve hareketli, Selim ilçemizde güzel bir pazar var. Bayram nedeniyle Tarım ve Orman İl Müdürlüğü olarak sahadayız. Bu hayvanların bulaşıcı ve zoonoz hastalıkları, sağlık yönünden kontrollerini yapıyoruz. Diğer illere giden hayvanlara araçlardaki hastalıkları taşımayacak şekilde gerekli dezenfeksiyon çalışmasını yapıyoruz. Hayvanların sağlık durumlarına bakarak bunların diğer bölgelere hastalık taşımasını engelliyoruz."

Aydın, "Diğer bölgelerde yaşayan vatandaşlarımıza Kars'ta yetişen hayvanı severek, güvenerek tüketmelerini öneriyoruz. Kurban Bayramı'na yönelik besi işi de yapıldığından yıl içerisinde 150 bin civarında hayvanın hareketliliği söz konusu. Bayramın yaklaşmasıyla beraber hareketlilik biraz hızlanıyor." ifadelerini kullandı.

Kars'taki hayvanlar ekim ayına kadar merada otlatılıyor

Besicilerden Bülent Uyanık, pazarlarda hareketliliğin arttığını belirterek, "Büyükbaş kurbanlıklar 75 bin liradan başlıyor, 200 bin liraya kadar gidiyor. Kars hayvanı merada otladığı için tercih ediliyor, gelişimi ve et lezzeti daha farklı oluyor. Kars'ta hayvanlar merada ekim ayına kadar doğal otluyor, et kalitesi de daha iyi." diye konuştu.

Bünyamin Kızıltepe ise kurbanlık hayvanlarını pazarda satışa sunduklarını anlatarak, "Yaklaşık 620 kiloluk bir hayvanı satışa sundum. Kars'ın hayvanı diğer illerdeki hayvanlara göre daha lezzetli oluyor, bu da meradaki bitki çeşitliliği ve yayılımından oluyor." ifadesini kullandı.