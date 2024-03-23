Kars'ta Yoğun Kar Yağışı Sonucu Yaban Kuşları Yiyecek Ararken Görüntülendi
Kars'ta ilkbaharda etkili olan yoğun kar yağışı nedeniyle beyaza bürünen doğada, yaban kuşları yiyecek ararken görüntülendi.
Kentte son günlerden etkili olan yoğun kar yağışı yaban hayatı da olumsuz etkiledi.
İlkbaharda bölgede etkili olan kar nedeniyle doğa beyaza büründü, yaban hayvanları da yiyecek bulmakta güçlük çekti.
Sarıkamış ilçesinde karla kaplanan sulak alanlar ile sarıçam ormanları yakınlarında angut kuşları görüldü.
Kışın buzla kaplanan ve son günlerde büyük bölümü çözülen Kars Barajı'na da gelen angutlar, yiyecek ararken görüntülendi.