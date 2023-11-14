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Kars'ta Sentetik Uyuşturucu Operasyonu: 17 Hap Ele Geçirildi

Kars'ın Kağızman ilçesinde yapılan operasyonda, bir kişi üzerinde ve aracında yapılan aramada 17 adet sentetik uyuşturucu hap ele geçirildi. Gözaltına alınan şüphelinin jandarmadaki sorgusu devam ediyor.